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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2026 10:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Ankara-Kırıkkale kara yolundaki Organize Sanayi Bölgesi önünde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan N.G. (38), S.K. (31), M.G. (41), A.S.G. (8), H.İ.G. (14), M.G. (14) ve H.G. (56), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda araç kuyrukları oluştu.

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