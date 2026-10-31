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Evde çıkan kavgada kan aktı! Baba hamile kızını ve arkadaşını öldürdü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, hamile kızını ve kızının beraber yaşadığı erkek arkadaşını öldürdü.

Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 11:40
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 11:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Evde çıkan kavgada kan aktı! Baba hamile kızını ve arkadaşını öldürdü

İddiaya göre, akşam saatlerinde baba B.K, kızı E.K'nin (19) birlikte yaşadığı erkek arkadaşı E.O'nun (53) Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada B.K. ile E.O'nun arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba B.K, silahla kızı E.K. ve erkek arkadaşı E.O'ya ateş etti. E.K. ve E.O. olay yerinde hayatını kaybetti.

B.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, E.K'nin hamile olduğu ve evli ve çocukları olan E.O. ile aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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