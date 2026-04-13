SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Eskişehir'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 08:29
Kaynak: Haber Merkezi
71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Lökçü'den (32) bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Anahtarla eve giren yakınları, Lökçü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede Lökçü'nün ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Lökçü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver