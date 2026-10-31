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Edirne'de tur otobüsüyle tır çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Edirne'de yabancı turistleri taşıyan tur otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 09:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Edirne'de tur otobüsüyle tır çarpıştı: 10 kişi yaralandı

M.D. idaresindeki P 3690 MB plakalı Bulgaristanlı turistleri taşıyan tur otobüsü, Kartaltepe Mensucat Kavşağı'nda E.Ö. yönetimindeki 33 FL 738 plakalı nar yüklü tırla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 10 yolcu yaralandı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

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