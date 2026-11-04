SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cinnet getirip katliam yaptı! Annesi ve kız kardeşini öldürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesi ve kız kardeşini pompalı tüfekle öldürdü, diğer kız kardeşini yaraladı.

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 09:13
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 09:14
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cinnet getirip katliam yaptı! Annesi ve kız kardeşini öldürdü

Konuklu Mahallesi'ndeki bir evde H.D. ile annesi Huriye Çiçekli (43) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (23) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ve diğer kız kardeş M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Anne Huriye Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver