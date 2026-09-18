Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 15:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
M.E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta yatak odasında ölü bulundu.
Şüpheli ölümün ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
M.E.K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanması ve karısı M.K'nin (66) ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine soruşturma Cinayet Büro Amirliğince "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında sürdürüldü.
Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı kadının cep telefonunun kapatılması üzerine kaçabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.
Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'yi Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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86 yaşındaki kocasını öldürdü
Edirne'nin Keşan ilçesinde evinde ölü bulunan 86 yaşındaki kişinin eşi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
M.E.K, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki evinde 21 Ağustos'ta yatak odasında ölü bulundu.
Şüpheli ölümün ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
M.E.K'nin otopsisinde darp izlerine rastlanması ve karısı M.K'nin (66) ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine soruşturma Cinayet Büro Amirliğince "eşe karşı kasten öldürme" kapsamında sürdürüldü.
Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibe aldığı kadının cep telefonunun kapatılması üzerine kaçabileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.
Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K'yi Yunanistan sınırındaki İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu köyünde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
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