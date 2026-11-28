Ve şimdiden hayırlı olsun! Sadio Mane ocakta imzayı atıyor
Ve şimdiden hayırlı olsun! Sadio Mane ocakta imzayı atıyor
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki Senegalli hücumcunun adı Galatasaray ile de anılırken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Sadio Mane haberinin devamı...
Haber Giriş Tarihi: 28.11.2026 11:41
Haber Güncellenme Tarihi: 28.11.2026 11:41
Kaynak:
AA
Sadio Mane, Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli hücum oyuncusu, yeniden Avrupa'ya dönüş hazırlığına başladı.
Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Sadio Mane için sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre yıldız futbolcuyla ilgilenen bir diğer takım Marsilya, oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Al Nassr'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sadio Mane için Arabistan ekibi, oyuncuyla yeni kontrat imzalamayı düşünmüyor. Al Nassr'da kazandığından çok daha düşük bir ücrete razı olarak Avrupa'ya dönmek isteyen Mane, bu kararını menajerine de iletti.
Ara transfer döneminde Al Nassr ve oyuncu cephesiyle masaya oturmayı hedefleyen Marsilya, transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Sadio Mane, Fransa'nın yolunu tutacak.
SEZON KARNESİ
Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı. 34 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
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Ve şimdiden hayırlı olsun! Sadio Mane ocakta imzayı atıyor
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 34 yaşındaki Senegalli hücumcunun adı Galatasaray ile de anılırken sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte Sadio Mane haberinin devamı...
Sadio Mane, Al Nassr'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Suudi kulübündeki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Senegalli hücum oyuncusu, yeniden Avrupa'ya dönüş hazırlığına başladı.
Adı bir süredir Galatasaray ile de anılan Sadio Mane için sıcak bir gelişme yaşandı. Buna göre yıldız futbolcuyla ilgilenen bir diğer takım Marsilya, oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor.
Al Nassr'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sadio Mane için Arabistan ekibi, oyuncuyla yeni kontrat imzalamayı düşünmüyor. Al Nassr'da kazandığından çok daha düşük bir ücrete razı olarak Avrupa'ya dönmek isteyen Mane, bu kararını menajerine de iletti.
Ara transfer döneminde Al Nassr ve oyuncu cephesiyle masaya oturmayı hedefleyen Marsilya, transferi sonuçlandırmayı planlıyor. Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Sadio Mane, Fransa'nın yolunu tutacak.
SEZON KARNESİ
Sadio Mane, bu sezon Al Nassr formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı. 34 yaşındaki Senegalli kanat oyuncusu takımına 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
Kaynak: AA
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