Ve A Milli Takım'da büyük sürpriz! Arda Turan'ın ismini verdiler
Ve A Milli Takım'da büyük sürpriz! Arda Turan'ın ismini verdiler
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni teknik direktör için pek çok isim konuşulurken Arda Turan iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 08.10.2026 08:32
Haber Güncellenme Tarihi: 08.10.2026 08:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Futbol Takımı'nda 2026 Dünya Kupası'ndan bu yana düşüş devam ediyor. Dünya Kupası'nda aldığı beklenmedik yenilgilerle turnuvaya erken veda eden milliler, UEFA Uluslar Ligi'ne de kabus gibi bir başlangıç yaptı.
Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmadan puan dahi çıkaramayan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella ile yol ayrımına gelindi.
Montella'nın ayrılık senaryosu giderek güçlenirken Fransız basınından Foot Mercato, yılın bombasını patlattı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar'da görev yapan Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edildi. Aynı haberde, 39 yaşındaki genç çalıştırıcının, bir sonraki Belçika ve Fransa maçlarında takımın başında olacağı ileri sürüldü.
Öte yandan gözler TFF'de yapılacak kritik toplantıya çevrilirken, alınacak kararlara göre Arda Turan seçeneğinin güçlenebileceği belirtildi.
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Ve A Milli Takım'da büyük sürpriz! Arda Turan'ın ismini verdiler
A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılması bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni teknik direktör için pek çok isim konuşulurken Arda Turan iddiası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda 2026 Dünya Kupası'ndan bu yana düşüş devam ediyor. Dünya Kupası'nda aldığı beklenmedik yenilgilerle turnuvaya erken veda eden milliler, UEFA Uluslar Ligi'ne de kabus gibi bir başlangıç yaptı.
Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 4 karşılaşmadan puan dahi çıkaramayan ay-yıldızlı ekipte teknik direktör Vincenzo Montella ile yol ayrımına gelindi.
Montella'nın ayrılık senaryosu giderek güçlenirken Fransız basınından Foot Mercato, yılın bombasını patlattı.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar'da görev yapan Arda Turan'ın A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edildi. Aynı haberde, 39 yaşındaki genç çalıştırıcının, bir sonraki Belçika ve Fransa maçlarında takımın başında olacağı ileri sürüldü.
Öte yandan gözler TFF'de yapılacak kritik toplantıya çevrilirken, alınacak kararlara göre Arda Turan seçeneğinin güçlenebileceği belirtildi.
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