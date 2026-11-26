Ukrayna'da gündem Fenerbahçe maçı! ''Londra'da Kadıköy'ü aratmadılar''
Ukrayna'da gündem Fenerbahçe maçı! ''Londra'da Kadıköy'ü aratmadılar''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Türk futbolu için önemli bir maça sahne oldu. Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar ile Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Fenerbahçe Londra'da karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertli ekip Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Zorlu mücadelede Ukrayna basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:42
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:43
Kaynak:
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar ile Emre Belözoğlu idaresindeki Fenerbahçe, Londra'da karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 56. dakikada Vedat Muriqi'nin attı golle rakibini 1-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, Shakhtar ise 4 puanda kaldı.
Öte yandan Shakhtar-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ukrayna basınında çarpıcı manşetler atıldı.
"LONDRA'DA KADIKÖY'Ü ARATMADILAR"
Champion: Shakhtar, Fenerbahçe'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Henüz maç başlamadan, kağıt üzerinde ev sahibi olan Shakhtar'ın kendisini deplasmanda hissedeceği anlaşılmıştı. Coşkulu Türk taraftarlar, Stamford Bridge tribünlerini doldurarak stadı Fenerbahçe'nin sarı-lacivert renklerine bürüdü ve takımları için Şükrü Saracoğlu Stadı'nın atmosferini oluşturdu.
"TEK FARKLA MAĞLUBİYET"
Korrespondent: Shakhtar, Fenerbahçe'ye tek farkla mağlup oldu. Bu sonuçla Arda Turan ve öğrencileri turnuvada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
"CİDDİ BİR KRİZ"
Sport: Bu, derin bir krize benziyor. Shakhtar, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Öyle ki "Kanaryalar", Arda Turan'ın takımının gerçek bir ev sahibi taraftar desteğinden yoksun olmasından yararlandı. Londra'daki maçın atmosferi, onlar açısından İstanbul'da alıştıkları atmosferden pek de farklı değildi. Bu, Ukrayna ekibinin kaybettiği ilk mücadeleydi. Üstelik henüz maçın başlama düdüğünü bile duymamıştık.
"ARDA TURAN İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI"
LB: Bu maç, Arda Turan için özellikle önemli bir mücadeleydi. Zira Shakhtar'ın teknik direktörü, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından yetişmişti. Ancak Donetsk ekibi, aldığı sonuçla teknik direktörünü sevindiremedi.
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Ukrayna'da gündem Fenerbahçe maçı! ''Londra'da Kadıköy'ü aratmadılar''
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası Türk futbolu için önemli bir maça sahne oldu. Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar ile Emre Belözoğlu'nun başında olduğu Fenerbahçe Londra'da karşı karşıya geldi. Maçı sarı lacivertli ekip Vedat Muriqi'nin attığı golle 1-0 kazandı. Zorlu mücadelede Ukrayna basınında geniş yer buldu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşandı. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar ile Emre Belözoğlu idaresindeki Fenerbahçe, Londra'da karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 56. dakikada Vedat Muriqi'nin attı golle rakibini 1-0 mağlup ederek altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Fenerbahçe puanını 8'e yükseltirken, Shakhtar ise 4 puanda kaldı.
Öte yandan Shakhtar-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ukrayna basınında çarpıcı manşetler atıldı.
"LONDRA'DA KADIKÖY'Ü ARATMADILAR"
Champion: Shakhtar, Fenerbahçe'ye yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşadı. Henüz maç başlamadan, kağıt üzerinde ev sahibi olan Shakhtar'ın kendisini deplasmanda hissedeceği anlaşılmıştı. Coşkulu Türk taraftarlar, Stamford Bridge tribünlerini doldurarak stadı Fenerbahçe'nin sarı-lacivert renklerine bürüdü ve takımları için Şükrü Saracoğlu Stadı'nın atmosferini oluşturdu.
"TEK FARKLA MAĞLUBİYET"
Korrespondent: Shakhtar, Fenerbahçe'ye tek farkla mağlup oldu. Bu sonuçla Arda Turan ve öğrencileri turnuvada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
"CİDDİ BİR KRİZ"
Sport: Bu, derin bir krize benziyor. Shakhtar, Fenerbahçe'ye mağlup oldu. Öyle ki "Kanaryalar", Arda Turan'ın takımının gerçek bir ev sahibi taraftar desteğinden yoksun olmasından yararlandı. Londra'daki maçın atmosferi, onlar açısından İstanbul'da alıştıkları atmosferden pek de farklı değildi. Bu, Ukrayna ekibinin kaybettiği ilk mücadeleydi. Üstelik henüz maçın başlama düdüğünü bile duymamıştık.
"ARDA TURAN İÇİN ÖNEMLİ BİR MAÇTI"
LB: Bu maç, Arda Turan için özellikle önemli bir mücadeleydi. Zira Shakhtar'ın teknik direktörü, Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın altyapısından yetişmişti. Ancak Donetsk ekibi, aldığı sonuçla teknik direktörünü sevindiremedi.
Kaynak: AA
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