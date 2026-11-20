Trabzonspor'un yıldızı için olay sözler! ''Benfica'yı pişman etti''
Trabzonspor'un yıldızı için olay sözler! ''Benfica'yı pişman etti''
Trabzonsporlu Franculino Dju'nun Benfica altyapısından eski takım arkadaşı Jose Precatado, Gine-Bissaulu golcünün bitiriciliğini çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. Precatado ayrıca Franculino'nun sergilediği performansla Benfica'yı pişman ettiğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 09:21
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 09:22
Kaynak:
AA
Trabzonspor'un sezon başında Midtjylland'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Franculino Dju, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakada 4 gole imza atan Gine-Bissaulu forvet, 2 kez de gol pası verdi. Benfica altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonu başında Midtjylland'a imza atttı. Şu anda Alcochetense forması giyen José Precatado, Benfica altyapısında birlikte top koşturduğu Dju'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Precatado, "Özel bir futbolcu olacağı belliydi. Fiziksel özellikleriyle fark yaratıyordu, teknik açıdan oldukça gelişmişti ve bitiriciliği çok iyiydi" şeklinde konuştu.
ONUNLA GURUR DUYUYORUM
Precatado, Dju için "Ceza sahasına el bombası ya da buzdolabı bile göndersem, o bundan olumlu bir sonuç çıkarırdı" dedi. Eski takım arkadaşı, Franculino'nun özelliklerini şöyle anlattı: "Çok hızlıydı. Savunmacıların karşısında kolaylıkla dönüp yön değiştirebiliyordu. Ya pozisyonu golle sonuçlandırıyor ya da fırsatlar yaratıyordu. Bir gün büyük sahnelere çıkacağı çok açıktı. Türkiye'de gösterdiklerine bakınca, sanki bütün bunlar onun kaderinde vardı. Onunla gurur duyuyorum çünkü çok mütevazıydı. Başarılarının hiçbir zaman başını döndürmesine izin vermedi. Elde ettiği her şeyi hak etti."
BAYERN MÜNİH İLGİ GÖSTERDİ
Precatado, Franculino'nun soyunma odasında sevilen karakterine de dikkat çekti: "Arkadaş canlısı bir kişiliği vardı. Her konuda son derece sade bir insandı. Gine-Bissau'daki mütevazı köklerinden geliyordu. İlk zamanlarda bazı şeylerin nasıl işlediğini pek bilmiyordu. Danimarka'da yaptıklarına ve şimdi Trabzonspor'da sergilediği performansa bakınca, gelecekte Şampiyonlar Ligi'nin büyük takımlarında oynayacağını düşünüyorum. Bayern Münih'in bir dönem onunla ilgilendiğini hatırlıyorum ancak taraflar anlaşmaya varamadı."
BENFİCA PİŞMAN OLMUŞTUR
Precatado, "Benfica'nın bugün pişman olduğunu tahmin ediyorum. Belki de Franculino'yu takımda tutmak için yeterince çaba göstermediler. Franculino bütün koşulları değerlendirdi. Profesyonel geleceğini düşündü ve kendisine gerçekten güvenecek, onu oynatacak bir kulübe gitmesi gerektiğini anladı" diye konuştu
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trabzonspor'un yıldızı için olay sözler! ''Benfica'yı pişman etti''
Trabzonsporlu Franculino Dju'nun Benfica altyapısından eski takım arkadaşı Jose Precatado, Gine-Bissaulu golcünün bitiriciliğini çarpıcı bir benzetmeyle anlattı. Precatado ayrıca Franculino'nun sergilediği performansla Benfica'yı pişman ettiğini söyledi.
Trabzonspor'un sezon başında Midtjylland'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Franculino Dju, gösterdiği performansla beğeni topladı.
Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakada 4 gole imza atan Gine-Bissaulu forvet, 2 kez de gol pası verdi. Benfica altyapısında yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 2023-24 sezonu başında Midtjylland'a imza atttı. Şu anda Alcochetense forması giyen José Precatado, Benfica altyapısında birlikte top koşturduğu Dju'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Precatado, "Özel bir futbolcu olacağı belliydi. Fiziksel özellikleriyle fark yaratıyordu, teknik açıdan oldukça gelişmişti ve bitiriciliği çok iyiydi" şeklinde konuştu.
ONUNLA GURUR DUYUYORUM
Precatado, Dju için "Ceza sahasına el bombası ya da buzdolabı bile göndersem, o bundan olumlu bir sonuç çıkarırdı" dedi. Eski takım arkadaşı, Franculino'nun özelliklerini şöyle anlattı: "Çok hızlıydı. Savunmacıların karşısında kolaylıkla dönüp yön değiştirebiliyordu. Ya pozisyonu golle sonuçlandırıyor ya da fırsatlar yaratıyordu. Bir gün büyük sahnelere çıkacağı çok açıktı. Türkiye'de gösterdiklerine bakınca, sanki bütün bunlar onun kaderinde vardı. Onunla gurur duyuyorum çünkü çok mütevazıydı. Başarılarının hiçbir zaman başını döndürmesine izin vermedi. Elde ettiği her şeyi hak etti."
BAYERN MÜNİH İLGİ GÖSTERDİ
Precatado, Franculino'nun soyunma odasında sevilen karakterine de dikkat çekti: "Arkadaş canlısı bir kişiliği vardı. Her konuda son derece sade bir insandı. Gine-Bissau'daki mütevazı köklerinden geliyordu. İlk zamanlarda bazı şeylerin nasıl işlediğini pek bilmiyordu. Danimarka'da yaptıklarına ve şimdi Trabzonspor'da sergilediği performansa bakınca, gelecekte Şampiyonlar Ligi'nin büyük takımlarında oynayacağını düşünüyorum. Bayern Münih'in bir dönem onunla ilgilendiğini hatırlıyorum ancak taraflar anlaşmaya varamadı."
BENFİCA PİŞMAN OLMUŞTUR
Precatado, "Benfica'nın bugün pişman olduğunu tahmin ediyorum. Belki de Franculino'yu takımda tutmak için yeterince çaba göstermediler. Franculino bütün koşulları değerlendirdi. Profesyonel geleceğini düşündü ve kendisine gerçekten güvenecek, onu oynatacak bir kulübe gitmesi gerektiğini anladı" diye konuştu
Kaynak: AA
Çok Okunanlar