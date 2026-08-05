Trabzonspor'un Salah transferi dünyanın gündeminde! ''Bu artık bir gerçek''
Trabzonspor'un Salah transferi dünyanın gündeminde! ''Bu artık bir gerçek''
Trabzonspor, dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Büyük ses getiren transfer dünya basınında geniş yer buldu. İşte dünya basınında atılan manşetler...
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 10:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adı uzun bir süre Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlıların son perdede uzlaşmaya varamadığı Mohamed Salah, Trabzonspor ile söz kesti.
Bordo-mavililer Salah transferini KAP'a bildirirken Mısırlı yıldızın kariyerine Trabzon'da devam edecek olması dünya genelinde büyük ses getirdi. Dünyanın önde gelen spor gazeteleri, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferini manşetten verdi.
İşte yapılan yorumlar:
"KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK"
TheGuardian: Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mohamed Salah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool formasıyla 9 yılda 442 maçta 257 gol atan Salah, kariyerine Türkiye'de devam edecek.
"KARADENİZ FIRTINASI"
BBC: Türk kulübü Trabzonspor, Mohamed Salah'ı transfer etmek için görüşmelere başladığını açıkladı. "Karadeniz Fırtınası" lakaplı Trabzonspor, yedi lig şampiyonluğu kazandı; bunların altısı 1976 ile 1984 yılları arasında geldi. 2022'de, 38 yıllık bir bekleyişin ardından ligdeki son şampiyonluklarını elde ettiler.
"SALAH, TRABZONSPOR'DA
TheSun: 34 yaşındaki Salah'ın, iki yıllık bir sözleşmeyle Türkiye Süper Ligi'ne transfer olmayı kabul ettiği bildirildi. Salah, yeni takım arkadaşlarından en az birini tanıyor olacak; bunlardan biri de eski Manchester United kalecisi Andre Onana.
Ayrıca kadroda eski Manchester City defans oyuncusu Stefan Savic ve Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası yıldızı Sidny Lopes Cabral da olacak.
"SALAH İSTANBUL'A GİDİYOR"
The Athletic: Türk kulübü Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre, Mohamed Salah, transfer görüşmelerine devam etmek üzere istanbul'a gidecek.
"LIVERPOOL'UN ESKİ YILDIZI SALAH, TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU"
ESPN: Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, Türk takımı Trabzonspor'a transfer oldu. 34 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerine Türkiye'de devam etmek için iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
"SALAH YENİ TAKIMINI BULDU"
Sky İtalya: Mohamed Salah'ın yeni takımı Trabzonspor oldu. Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından serbest bırakılan forvet oyuncusu, Türk kulübüne katılmayı tercih etti.
"SALAH SÜPER LİG'DE OYNAYACAK"
Calciomercato: Mısırlı forvet, Liverpool'daki uzun macerasının sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor'un yeni oyuncusu olmaya hazır. Mohamed Salah Süper Lig'de oynayacak: Bu artık bir gerçek.
"MEGA TRANSFER!"
Bild: Kulüp tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir transferi olacak. Türkiye Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.
"TRABZON'A TAŞINIYOR"
Kicker: Uzun zamandır Beşiktaş'ın iyi bir şansı olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi Mohamed Salah'ın yeni kulübü daha da netleşiyor. Mısırlı oyuncu Türkiye'ye transferin eşiğinde olsa da, Karadeniz kıyısındaki bir kulübe gidecek.
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Trabzonspor'un Salah transferi dünyanın gündeminde! ''Bu artık bir gerçek''
Trabzonspor, dünya futbolunun önemli yıldızlarından biri olan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Büyük ses getiren transfer dünya basınında geniş yer buldu. İşte dünya basınında atılan manşetler...
Adı uzun bir süre Beşiktaş ile anılan ancak siyah-beyazlıların son perdede uzlaşmaya varamadığı Mohamed Salah, Trabzonspor ile söz kesti.
Bordo-mavililer Salah transferini KAP'a bildirirken Mısırlı yıldızın kariyerine Trabzon'da devam edecek olması dünya genelinde büyük ses getirdi. Dünyanın önde gelen spor gazeteleri, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferini manşetten verdi.
İşte yapılan yorumlar:
"KARİYERİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK"
TheGuardian: Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mohamed Salah'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool formasıyla 9 yılda 442 maçta 257 gol atan Salah, kariyerine Türkiye'de devam edecek.
"KARADENİZ FIRTINASI"
BBC: Türk kulübü Trabzonspor, Mohamed Salah'ı transfer etmek için görüşmelere başladığını açıkladı. "Karadeniz Fırtınası" lakaplı Trabzonspor, yedi lig şampiyonluğu kazandı; bunların altısı 1976 ile 1984 yılları arasında geldi. 2022'de, 38 yıllık bir bekleyişin ardından ligdeki son şampiyonluklarını elde ettiler.
"SALAH, TRABZONSPOR'DA
TheSun: 34 yaşındaki Salah'ın, iki yıllık bir sözleşmeyle Türkiye Süper Ligi'ne transfer olmayı kabul ettiği bildirildi. Salah, yeni takım arkadaşlarından en az birini tanıyor olacak; bunlardan biri de eski Manchester United kalecisi Andre Onana.
Ayrıca kadroda eski Manchester City defans oyuncusu Stefan Savic ve Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası yıldızı Sidny Lopes Cabral da olacak.
"SALAH İSTANBUL'A GİDİYOR"
The Athletic: Türk kulübü Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre, Mohamed Salah, transfer görüşmelerine devam etmek üzere istanbul'a gidecek.
"LIVERPOOL'UN ESKİ YILDIZI SALAH, TRABZONSPOR'A TRANSFER OLDU"
ESPN: Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah, Türk takımı Trabzonspor'a transfer oldu. 34 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerine Türkiye'de devam etmek için iki yıllık bir sözleşme imzaladı.
"SALAH YENİ TAKIMINI BULDU"
Sky İtalya: Mohamed Salah'ın yeni takımı Trabzonspor oldu. Liverpool'da geçirdiği dokuz yılın ardından serbest bırakılan forvet oyuncusu, Türk kulübüne katılmayı tercih etti.
"SALAH SÜPER LİG'DE OYNAYACAK"
Calciomercato: Mısırlı forvet, Liverpool'daki uzun macerasının sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Trabzonspor'un yeni oyuncusu olmaya hazır. Mohamed Salah Süper Lig'de oynayacak: Bu artık bir gerçek.
"MEGA TRANSFER!"
Bild: Kulüp tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir transferi olacak. Türkiye Süper Lig ekibi Trabzonspor, Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı.
"TRABZON'A TAŞINIYOR"
Kicker: Uzun zamandır Beşiktaş'ın iyi bir şansı olduğu düşünülüyordu, ancak şimdi Mohamed Salah'ın yeni kulübü daha da netleşiyor. Mısırlı oyuncu Türkiye'ye transferin eşiğinde olsa da, Karadeniz kıyısındaki bir kulübe gidecek.
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