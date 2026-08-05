Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 05.08.2026 12:34
Haber Güncellenme Tarihi: 05.08.2026 12:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İstanbul'a geldi.
TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI
Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da transferle ilgili açıklamada, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Öte yandan bordo-mavililer, Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek.
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Trabzonspor için geldi! Mohamed Salah İstanbul'da
Trabzonspor, Mısırlı yıldız Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. İşte detaylar...
Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Mohamed Salah transferinde mutlu sona ulaştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, İstanbul'a geldi.
TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI
Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da transferle ilgili açıklamada, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Öte yandan bordo-mavililer, Mohamed Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenleyecek.
TRABZONSPOR FORMASINI GİYDİ
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