Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği açıklanırken, A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının alındığı ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 20:05
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 20:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, mevcut yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği belirtilirken, yönetimdeki boş üyeliklere İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün, genel sekreterlik görevine ise Ahmet Erzurumlu'nun getirildiği bildirildi. 21 Eylül 2023'ten beri görevde olan Montella, çıktığı 40 maçta 21 galibiyet alarak Türkiye'yi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götürme başarısı göstermişti.
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TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği açıklanırken, A Milli Futbol Takım teknik direktörü Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının alındığı ifade edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Federasyon tarafından yapılan açıklamada, mevcut yönetim kurulunun olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam edeceği belirtilirken, yönetimdeki boş üyeliklere İbrahim Özbay ve Metin Akyüz'ün, genel sekreterlik görevine ise Ahmet Erzurumlu'nun getirildiği bildirildi. 21 Eylül 2023'ten beri görevde olan Montella, çıktığı 40 maçta 21 galibiyet alarak Türkiye'yi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götürme başarısı göstermişti.
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