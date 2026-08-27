Şampiyonlar Ligi kurasında Türk takımlarının rakipleri
Şampiyonlar Ligi kurasında Türk takımlarının rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştirildi. Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sekizer rakibi belirlenirken, iki temsilci lig aşamasında dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere sekiz karşılaşmaya çıkacak. Kura sonrası gözler lig aşamasında oynanacak maçların programına çevrildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.08.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 27.08.2026 23:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, lig aşamasında Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe; Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar ve LASK karşılaşmalarına ise deplasmanda çıkacak. Böylece temsilci, dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması oynayacak.
Galatasaray’ın rakipleri
Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart ile iç sahada karşılaşacak.
Galatasaray; Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Lille ve AEK karşısında deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip de lig aşamasını sekiz karşılaşmayla tamamlayacak.
Lig aşamasında sekiz maç oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig formatında her takım dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşiyor. Takımlar belirlenen sekiz rakibin dördüyle kendi sahasında, diğer dördüyle deplasmanda karşılaşıyor.
Lig aşamasının tamamlanmasının ardından sıralama, takımların turnuvadaki sonraki tur yolunu belirleyecek. Fenerbahçe ve Galatasaray açısından da sekiz haftalık süreçte alınacak sonuçlar lig tablosundaki konumları açısından belirleyici olacak.
Şampiyonlar Ligi torbaları
Kura öncesinde birinci torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer aldı.
İkinci torbayı Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV oluşturdu.
Üçüncü torbada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar bulundu.
Dördüncü torbada ise Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking ve Sabah yer aldı.
Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta 13-14 Ekim, üçüncü hafta 20-21 Ekim, dördüncü hafta 3-4 Kasım, beşinci hafta 24-25 Kasım ve altıncı hafta 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yedinci hafta 19-20 Ocak 2027, sekizinci ve son hafta ise 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak.
Final Madrid’de oynanacak
Lig aşamasının ardından son 16 play-off turu 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak. Son 16 turu 9-10 ve 16-17 Mart, çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan, yarı finaller ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun final karşılaşması 5 Haziran 2027’de İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şampiyonlar Ligi kurasında Türk takımlarının rakipleri
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi Monako’da gerçekleştirildi. Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sekizer rakibi belirlenirken, iki temsilci lig aşamasında dördü iç sahada, dördü deplasmanda olmak üzere sekiz karşılaşmaya çıkacak. Kura sonrası gözler lig aşamasında oynanacak maçların programına çevrildi.
Fenerbahçe, lig aşamasında Atletico Madrid, Liverpool, Aston Villa, Roma, Shakhtar, Villarreal, Slavia Prag ve LASK ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe; Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar ve LASK karşılaşmalarına ise deplasmanda çıkacak. Böylece temsilci, dört iç saha ve dört deplasman karşılaşması oynayacak.
Galatasaray’ın rakipleri
Galatasaray’ın lig aşamasındaki rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting Lizbon, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart ile iç sahada karşılaşacak.
Galatasaray; Paris Saint-Germain, Sporting Lizbon, Lille ve AEK karşısında deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip de lig aşamasını sekiz karşılaşmayla tamamlayacak.
Lig aşamasında sekiz maç oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig formatında her takım dört farklı torbadan ikişer rakiple eşleşiyor. Takımlar belirlenen sekiz rakibin dördüyle kendi sahasında, diğer dördüyle deplasmanda karşılaşıyor.
Lig aşamasının tamamlanmasının ardından sıralama, takımların turnuvadaki sonraki tur yolunu belirleyecek. Fenerbahçe ve Galatasaray açısından da sekiz haftalık süreçte alınacak sonuçlar lig tablosundaki konumları açısından belirleyici olacak.
Şampiyonlar Ligi torbaları
Kura öncesinde birinci torbada Paris Saint-Germain, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona ve Atletico Madrid yer aldı.
İkinci torbayı Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis ve PSV oluşturdu.
Üçüncü torbada Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yanı sıra Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal ve Shakhtar bulundu.
Dördüncü torbada ise Slavia Prag, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK, LASK, Como, Lens, Viking ve Sabah yer aldı.
Şampiyonlar Ligi maç takvimi
Lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 8-10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. İkinci hafta 13-14 Ekim, üçüncü hafta 20-21 Ekim, dördüncü hafta 3-4 Kasım, beşinci hafta 24-25 Kasım ve altıncı hafta 8-9 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yedinci hafta 19-20 Ocak 2027, sekizinci ve son hafta ise 27 Ocak 2027 tarihinde oynanacak.
Final Madrid’de oynanacak
Lig aşamasının ardından son 16 play-off turu 16-17 ve 23-24 Şubat 2027 tarihlerinde yapılacak. Son 16 turu 9-10 ve 16-17 Mart, çeyrek finaller 6-7 ve 13-14 Nisan, yarı finaller ise 27-28 Nisan ile 4-5 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun final karşılaşması 5 Haziran 2027’de İspanya’nın başkenti Madrid’deki Metropolitano Stadı’nda gerçekleştirilecek.
Çok Okunanlar