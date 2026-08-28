UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, çeşitli ödülleri sahiplerine takdim etti. Ceferin'in Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry'ye ödülünü verirken, 'Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması' ifadelerini kullanması tepki çekti. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:02
Haber Güncellenme Tarihi: 28.08.2026 09:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde belirli ödüller, efsane isimlere verildi. Geçtiğimiz finalde şampiyonluk sonrası kaybeden rakiplerini teselli eden PSG yıldızı Marquinhos, UEFA Saygı Ödülü'nün sahibi oldu.
Thierry Henry ise UEFA tarafından verilen 2026 UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü. UEFA, Henry'nin futbolun gelişimine ve sosyal konulara yaptığı katkıları da dikkate aldığını açıkladı.
UEFA Başkanı Ceferin, Henry'e ödülü teslim etmesinin ardından, "Onu soğukkanlı bir santrfor olarak görmüştüm. Diğer yandan bakıldığında ayrımcılığa karşı sesini çıkarıyor, hayır işleri yapıyor. Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması" açıklamasını yaptı. Henry ise Ceferin'in bu sözlerine, "Fransız olmak zaten başlı başına benim için bir ödül" diyerek yanıt verdi.
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Şampiyonlar Ligi kura çekimine damga vuran an!
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, çeşitli ödülleri sahiplerine takdim etti. Ceferin'in Fransız futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry'ye ödülünü verirken, 'Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması' ifadelerini kullanması tepki çekti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde belirli ödüller, efsane isimlere verildi. Geçtiğimiz finalde şampiyonluk sonrası kaybeden rakiplerini teselli eden PSG yıldızı Marquinhos, UEFA Saygı Ödülü'nün sahibi oldu.
Thierry Henry ise UEFA tarafından verilen 2026 UEFA Başkanlık Ödülü'ne layık görüldü. UEFA, Henry'nin futbolun gelişimine ve sosyal konulara yaptığı katkıları da dikkate aldığını açıkladı.
UEFA Başkanı Ceferin, Henry'e ödülü teslim etmesinin ardından, "Onu soğukkanlı bir santrfor olarak görmüştüm. Diğer yandan bakıldığında ayrımcılığa karşı sesini çıkarıyor, hayır işleri yapıyor. Henry çok iyi bir insan ama tek kusuru Fransız olması" açıklamasını yaptı. Henry ise Ceferin'in bu sözlerine, "Fransız olmak zaten başlı başına benim için bir ödül" diyerek yanıt verdi.
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