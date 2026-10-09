Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılan oğlunun yeterince değer görmediğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması hakkında konuştu.
TV 7 Dias'a açıklamalarda bulunan 71 yaşındaki Aveiro, yaşananların kendisini üzdüğünü belirterek oğluna yeterince değer verilmediğini söyledi.
"BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"
Ronaldo'nun ayrılış şekline üzüldüğünü dile getiren Dolores Aveiro, "Üzgünüm, bu normal. Büyük bir şok oldu. Oğlum başı dik bir şekilde, ön kapıdan ayrılabilirdi ama arka kapıdan çıktı. Yine de sorun değil, Tanrı her şeyi yoluna koyacaktır..." ifadelerini kullandı.
Aveiro, "Biraz ağladım. Bu da iyi bir şey; insanın duygularını dışa vurması gerekiyor. Artık bu sayfayı kapatmalıyız." dedi.
"BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"
Oğluyla arasında geçen konuşmayı da aktaran Aveiro, şunları söyledi:
"O bana, 'Anne, endişelenme. Hepimiz bir araya geldiğimizde sana gerçeği anlatacağım.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum, bunu atlatmamız gerekiyor.' diye cevap verdim. Hepsi bu. Ona sakinleşmesini söyledim ama sonuçta kendi aklıyla böyle davranmaya karar verdi. Bakalım. Ona destek oldum ama bu da bir işe yaramadı."
"CRISTIANO'NUN DEĞERİNİ BİLMİYORLAR"
Ronaldo'nun Portekiz futboluna çok şey kattığını vurgulayan Aveiro, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ama sorun değil. O, Portekiz'e çok şey verdi. Bu yüzden her zaman bizimle olacak. O her zaman Portekiz'in kahramanıydı. Ona gerektiği kadar değer vermiyorlar. Cristiano'nun değerini bilmiyorlar. O, bizim sahip olduğumuz Portekizli futbolcu."
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Ronaldo'nun annesinden çarpıcı itiraf: Değerini bilmiyorlar
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılan oğlunun yeterince değer görmediğini söyledi.
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından yıldız futbolcunun Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılması hakkında konuştu.
TV 7 Dias'a açıklamalarda bulunan 71 yaşındaki Aveiro, yaşananların kendisini üzdüğünü belirterek oğluna yeterince değer verilmediğini söyledi.
"BÜYÜK BİR ŞOK OLDU"
Ronaldo'nun ayrılış şekline üzüldüğünü dile getiren Dolores Aveiro, "Üzgünüm, bu normal. Büyük bir şok oldu. Oğlum başı dik bir şekilde, ön kapıdan ayrılabilirdi ama arka kapıdan çıktı. Yine de sorun değil, Tanrı her şeyi yoluna koyacaktır..." ifadelerini kullandı.
Aveiro, "Biraz ağladım. Bu da iyi bir şey; insanın duygularını dışa vurması gerekiyor. Artık bu sayfayı kapatmalıyız." dedi.
"BİR ARAYA GELDİĞİMİZDE GERÇEĞİ ANLATACAĞIM"
Oğluyla arasında geçen konuşmayı da aktaran Aveiro, şunları söyledi:
"O bana, 'Anne, endişelenme. Hepimiz bir araya geldiğimizde sana gerçeği anlatacağım.' dedi. Ben de 'Tamam oğlum, bunu atlatmamız gerekiyor.' diye cevap verdim. Hepsi bu. Ona sakinleşmesini söyledim ama sonuçta kendi aklıyla böyle davranmaya karar verdi. Bakalım. Ona destek oldum ama bu da bir işe yaramadı."
"CRISTIANO'NUN DEĞERİNİ BİLMİYORLAR"
Ronaldo'nun Portekiz futboluna çok şey kattığını vurgulayan Aveiro, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ama sorun değil. O, Portekiz'e çok şey verdi. Bu yüzden her zaman bizimle olacak. O her zaman Portekiz'in kahramanıydı. Ona gerektiği kadar değer vermiyorlar. Cristiano'nun değerini bilmiyorlar. O, bizim sahip olduğumuz Portekizli futbolcu."
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