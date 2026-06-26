A Milli Takım'ın ABD galibiyetinin ardından konuşan Ozan Kabak, dikkat çeken ifadeler kullandı. Ozan, 'Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:52
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 08:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım'da Ozan Kabak, ABD maçındaki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli stoper, "İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık, karakter göstermek istedik. Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir." dedi.
Ozan Kabak, "Dünya Kupası sonuçta, galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım." diye konuştu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Ozan Kabak: Umarım kendimizi affettirmişizdir
A Milli Takım'ın ABD galibiyetinin ardından konuşan Ozan Kabak, dikkat çeken ifadeler kullandı. Ozan, 'Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir.' dedi.
A Milli Takım'da Ozan Kabak, ABD maçındaki galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Milli stoper, "İlk iki maçta ülkemizi ve insanları çok üzdük. Bu maça kazanmak için çıktık, karakter göstermek istedik. Çok mutluyum, takım olarak sahada her şeyimizi bıraktık. Umarım biraz da olsa kendimizi affettirmişizdir." dedi.
Ozan Kabak, "Dünya Kupası sonuçta, galibiyet moral oldu. Neler yapabileceğimizi de gösterdik. Bu maçı güzel bir hatıra olarak hatırlamak lazım." diye konuştu.
Çok Okunanlar