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Hürmüz etkisi söndü! Petrol varil fiyatı düşüşe geçti
Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.
Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.
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