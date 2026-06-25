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Hürmüz etkisi söndü! Petrol varil fiyatı düşüşe geçti

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 12:03
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Hürmüz etkisi söndü! Petrol varil fiyatı düşüşe geçti

Petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi.

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