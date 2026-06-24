Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni çıktı
Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni çıktı
Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralanmasına ilişkin yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişi raporu doğrultusunda Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Sürecin bundan sonraki aşamasında adli ve idari işlemlerin nasıl ilerleyeceği takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:12
Haber Güncellenme Tarihi: 24.06.2026 23:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili mülkiye müfettişi tarafından yürütülen incelemenin sonuçlandığı bildirildi. Raporda, Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasına göre, vatandaşlar, muhtarlar ve çeşitli kamu kurumları tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği kaydedildi.
Araç iddiasına ilişkin tespitler paylaşıldı
Açıklamada, belediyenin sahipsiz hayvanların toplanamamasına gerekçe olarak gösterdiği araç eksikliği iddiasının da incelendiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmede, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla belgelendiği aktarıldı.
Müfettiş incelemesinde elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra tarafların ifadelerinin de değerlendirmeye alındığı bildirildi.
Soruşturma izni verildi
İçişleri Bakanlığı, tüm ifade ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
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Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni çıktı
Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybetmesi ve 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un yaralanmasına ilişkin yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı, mülkiye müfettişi raporu doğrultusunda Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Sürecin bundan sonraki aşamasında adli ve idari işlemlerin nasıl ilerleyeceği takip edilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili mülkiye müfettişi tarafından yürütülen incelemenin sonuçlandığı bildirildi. Raporda, Saray Belediyesinin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.
Bakanlık açıklamasına göre, vatandaşlar, muhtarlar ve çeşitli kamu kurumları tarafından yapılan çok sayıda yazılı ve sözlü başvuruya rağmen belediyenin herhangi bir toplama faaliyeti gerçekleştirmediği kaydedildi.
Araç iddiasına ilişkin tespitler paylaşıldı
Açıklamada, belediyenin sahipsiz hayvanların toplanamamasına gerekçe olarak gösterdiği araç eksikliği iddiasının da incelendiği ifade edildi. Yapılan değerlendirmede, ilgili hizmet aracının belediyeye iade edildiğinin resmi tutanaklarla belgelendiği aktarıldı.
Müfettiş incelemesinde elde edilen bilgi ve belgelerin yanı sıra tarafların ifadelerinin de değerlendirmeye alındığı bildirildi.
Soruşturma izni verildi
İçişleri Bakanlığı, tüm ifade ve belgeler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı.
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