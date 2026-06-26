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Eski eş dehşeti: 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski eş dehşeti: 2 kişi hayatını kaybetti

Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayeti işlediği öne sürülen B.K, karakola giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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