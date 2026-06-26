İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, konuya ilişkin resmi açıklamasında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararının bulunmadığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:11
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplarda paylaşılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Resmi açıklamada yasak kararı bulunmadığı vurgulandı
DMM açıklamasında, "Ülkemizin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin yürütüldüğü bildirildi. Vatandaşların güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.
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DMM'den NATO Zirvesi öncesi Ankara açıklaması
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, konuya ilişkin resmi açıklamasında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararının bulunmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı hesaplarda paylaşılan "NATO Zirvesi nedeniyle Ankara'da iki gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Resmi açıklamada yasak kararı bulunmadığı vurgulandı
DMM açıklamasında, "Ülkemizin başkenti Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında herhangi bir sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, zirve öncesinde kamuoyunda panik ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialara ilişkin gerekli hukuki süreçlerin yürütüldüğü bildirildi. Vatandaşların güncel ve doğru bilgiler için yalnızca ilgili resmi kurumların açıklamalarını takip etmelerinin önem taşıdığı kaydedildi.
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