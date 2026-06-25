SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara zirvesi açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Rutte, zirvenin önemine dikkat çekerek verilen taahhütlerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 23:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara zirvesi açıklaması

Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin açıklamasında, organizasyonun önemine vurgu yaptı. Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." ifadelerini kullandı.

Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak

NATO zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirvede ittifakın gündemindeki başlıklar ile üye ülkeler arasındaki görüşmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı kapsamında yapılacak açıklamalar ve alınacak kararlar kamuoyu tarafından izlenmeye devam edecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver