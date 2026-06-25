NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara zirvesi açıklaması
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara zirvesi açıklaması
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Rutte, zirvenin önemine dikkat çekerek verilen taahhütlerin dikkat çekici olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 23:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 23:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin açıklamasında, organizasyonun önemine vurgu yaptı. Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." ifadelerini kullandı.
Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak
NATO zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirvede ittifakın gündemindeki başlıklar ile üye ülkeler arasındaki görüşmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı kapsamında yapılacak açıklamalar ve alınacak kararlar kamuoyu tarafından izlenmeye devam edecek.
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NATO Genel Sekreteri Rutte'den Ankara zirvesi açıklaması
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Rutte, zirvenin önemine dikkat çekerek verilen taahhütlerin dikkat çekici olduğunu söyledi.
Mark Rutte, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin açıklamasında, organizasyonun önemine vurgu yaptı. Rutte, "Bence gerçekten çok önemli. Hatta belki Lahey Zirvesi'nden bile daha önemli, çünkü verilen taahhütler harika." ifadelerini kullandı.
Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak
NATO zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirvede ittifakın gündemindeki başlıklar ile üye ülkeler arasındaki görüşmelerin ele alınması bekleniyor. Toplantı kapsamında yapılacak açıklamalar ve alınacak kararlar kamuoyu tarafından izlenmeye devam edecek.
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