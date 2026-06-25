Apple birçok ürününde fiyatları güncelledi

Apple, küresel çapta birçok ürününün satış fiyatını güncelledi. Küresel çip ve depolama bileşenleri pazarında yaşanan arz sorunlarının donanım maliyetlerini artırmasının ardından alınan karar doğrultusunda Mac, iPad, HomePod ve Vision Pro ürün ailesinde fiyat artışları uygulanmaya başlandı. Güncellenen fiyatlar şirketin resmî çevrim içi mağazasına da yansıdı. Piyasalar, önümüzdeki dönemde tedarik zincirindeki gelişmelerin teknoloji şirketlerinin fiyat politikalarına etkisini izlemeyi sürdürecek.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:08
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 19:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şirketin yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseldi. Touch ID destekli üst sürümün fiyatı ise 799 dolar olarak güncellendi.
MacBook Air'in başlangıç fiyatı 1.299 dolar oldu. 14 inç MacBook Pro'nun giriş seviyesi modeli 1.999 dolara, 16 inç MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 2.999 dolara çıkarıldı.
Üst donanımlı MacBook Pro 9.999 dolara ulaştı
Apple'ın en üst donanım seçenekleriyle yapılandırılabilen 16 inç MacBook Pro modeli 9.999 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi. Masaüstü ürün grubunda iMac'in başlangıç fiyatı 1.499 dolar, Mac Studio'nun başlangıç fiyatı ise 2.499 dolar olarak güncellendi.
iPad modelleri de fiyat artışından etkilendi
Şirketin tablet ürün grubunda da yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. 11 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara yükselirken, 13 inç iPad Pro 1.499 dolardan satışa sunuldu.
iPad Air'in başlangıç fiyatı 749 dolar, giriş seviyesi iPad'in fiyatı 449 dolar olarak belirlendi. iPad mini ise 599 dolarlık yeni fiyatıyla listelendi.
HomePod ve Vision Pro fiyatları yükseldi
Apple, ev teknolojileri ürünlerinde de fiyat güncellemesine gitti. HomePod'un başlangıç fiyatı 349 dolara yükselirken, HomePod mini'nin fiyatı yüzde 30 artışla 129 dolar oldu.
Apple TV'nin satış fiyatı 199 dolar olarak güncellendi. Vision Pro'nun başlangıç fiyatı 3.699 dolar olurken, 1 TB depolama alanına sahip üst sürümün fiyatı 4.199 dolar olarak açıklandı.
Bazı ürün gruplarında fiyat değişmedi
Son fiyat güncellemesinde iPhone modelleri, Apple Watch serisi ve AirPods ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Şirket, bu ürün gruplarının mevcut fiyatlarını korudu.
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Apple birçok ürününde fiyatları güncelledi
Apple, küresel çapta birçok ürününün satış fiyatını güncelledi. Küresel çip ve depolama bileşenleri pazarında yaşanan arz sorunlarının donanım maliyetlerini artırmasının ardından alınan karar doğrultusunda Mac, iPad, HomePod ve Vision Pro ürün ailesinde fiyat artışları uygulanmaya başlandı. Güncellenen fiyatlar şirketin resmî çevrim içi mağazasına da yansıdı. Piyasalar, önümüzdeki dönemde tedarik zincirindeki gelişmelerin teknoloji şirketlerinin fiyat politikalarına etkisini izlemeyi sürdürecek.
Şirketin yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseldi. Touch ID destekli üst sürümün fiyatı ise 799 dolar olarak güncellendi.
MacBook Air'in başlangıç fiyatı 1.299 dolar oldu. 14 inç MacBook Pro'nun giriş seviyesi modeli 1.999 dolara, 16 inç MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 2.999 dolara çıkarıldı.
Üst donanımlı MacBook Pro 9.999 dolara ulaştı
Apple'ın en üst donanım seçenekleriyle yapılandırılabilen 16 inç MacBook Pro modeli 9.999 dolarlık fiyat etiketiyle listelendi. Masaüstü ürün grubunda iMac'in başlangıç fiyatı 1.499 dolar, Mac Studio'nun başlangıç fiyatı ise 2.499 dolar olarak güncellendi.
iPad modelleri de fiyat artışından etkilendi
Şirketin tablet ürün grubunda da yeni fiyatlar yürürlüğe girdi. 11 inç iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara yükselirken, 13 inç iPad Pro 1.499 dolardan satışa sunuldu.
iPad Air'in başlangıç fiyatı 749 dolar, giriş seviyesi iPad'in fiyatı 449 dolar olarak belirlendi. iPad mini ise 599 dolarlık yeni fiyatıyla listelendi.
HomePod ve Vision Pro fiyatları yükseldi
Apple, ev teknolojileri ürünlerinde de fiyat güncellemesine gitti. HomePod'un başlangıç fiyatı 349 dolara yükselirken, HomePod mini'nin fiyatı yüzde 30 artışla 129 dolar oldu.
Apple TV'nin satış fiyatı 199 dolar olarak güncellendi. Vision Pro'nun başlangıç fiyatı 3.699 dolar olurken, 1 TB depolama alanına sahip üst sürümün fiyatı 4.199 dolar olarak açıklandı.
Bazı ürün gruplarında fiyat değişmedi
Son fiyat güncellemesinde iPhone modelleri, Apple Watch serisi ve AirPods ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı. Şirket, bu ürün gruplarının mevcut fiyatlarını korudu.
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