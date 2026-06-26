Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama can aldı
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama can aldı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 18:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, ağır yaralanan kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Yangın kontrol altına alındı
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ve güvenlik önlemleri devam ederken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yürütülüyor.
Aynı fabrikada 2018 yılında da patlama yaşanmıştı
Aynı havai fişek fabrikasında 27 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Son olayın ardından ilgili kurumların teknik inceleme ve soruşturma sürecini sürdürmesi bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Niğde'de havai fişek fabrikasında patlama can aldı
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi ağır yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve diğer ilgili ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, ağır yaralanan kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Yangın kontrol altına alındı
Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları ve güvenlik önlemleri devam ederken, patlamanın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme yürütülüyor.
Aynı fabrikada 2018 yılında da patlama yaşanmıştı
Aynı havai fişek fabrikasında 27 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti. Son olayın ardından ilgili kurumların teknik inceleme ve soruşturma sürecini sürdürmesi bekleniyor.
Çok Okunanlar