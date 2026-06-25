Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere görev mesajı ve destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere görev mesajı ve destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada mezun olan polisleri tebrik ederek emniyet teşkilatının görev ve sorumluluklarına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet sevincini paylaştıklarını belirtirken, emniyet teşkilatına yönelik yeni düzenlemeler ile desteklerin süreceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:13
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 20:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okuldan mezun olan 13 bin 610 öğrenciyi tebrik etti. Ayrıca Gambia, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen'den gelen 43 uluslararası öğrenciyi de kutladı.
Polis Akademisi'nin yaklaşık 150 yıllık tecrübesine dikkat çeken Erdoğan, burada eğitim alan yabancı öğrencilerin ülkelerinde görev yapacaklarını belirtti.
Şehit ve gazileri andı
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak o gece şehit olanları rahmetle andı. Gazilere de sağlıklı ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu.
Polislere vicdan ve adalet vurgusu
Göreve başlayacak polislerin önemli bir sorumluluk üstleneceğini ifade eden Erdoğan, kamu düzeninin hukuk ve kanunlar çerçevesinde korunmasının önemine işaret etti.
"Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız." ifadelerini kullanan Erdoğan, polislerin görevlerini yerine getirirken merhamet, ahlak, hak ve hukuku gözetmeleri gerektiğini söyledi.
Emniyet teşkilatına destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin güvenlik birimlerine desteğini sürdüreceğini belirterek polis teşkilatının çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçmiş dönemde özlük hakları, teknolojik altyapı ve insan kaynağı alanlarında çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.
Görev puanına dayalı atama sisteminin şeffaflığı ve öngörülebilirliği artıracağını belirten Erdoğan, uygulamanın teşkilat içerisindeki adalet duygusunu güçlendireceğini söyledi.
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda personel yapısı, eğitim ve denetim faaliyetlerine yönelik değişikliklerin yapıldığını belirtti. Söz konusu düzenlemelerin emniyet teşkilatı açısından hayırlı olmasını diledi.
Konuşmasının sonunda mezun olan tüm polisleri yeniden tebrik eden Erdoğan, görev yapacakları bölgelerde devletin vakarını, milletin değerlerini ve Türk polis teşkilatının mirasını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere görev mesajı ve destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada mezun olan polisleri tebrik ederek emniyet teşkilatının görev ve sorumluluklarına ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, 13 bin 610 öğrencinin mezuniyet sevincini paylaştıklarını belirtirken, emniyet teşkilatına yönelik yeni düzenlemeler ile desteklerin süreceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi bünyesindeki 30 farklı okuldan mezun olan 13 bin 610 öğrenciyi tebrik etti. Ayrıca Gambia, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen'den gelen 43 uluslararası öğrenciyi de kutladı.
Polis Akademisi'nin yaklaşık 150 yıllık tecrübesine dikkat çeken Erdoğan, burada eğitim alan yabancı öğrencilerin ülkelerinde görev yapacaklarını belirtti.
Şehit ve gazileri andı
Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Erdoğan, darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak o gece şehit olanları rahmetle andı. Gazilere de sağlıklı ve bereketli bir ömür temennisinde bulundu.
Polislere vicdan ve adalet vurgusu
Göreve başlayacak polislerin önemli bir sorumluluk üstleneceğini ifade eden Erdoğan, kamu düzeninin hukuk ve kanunlar çerçevesinde korunmasının önemine işaret etti.
"Pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız." ifadelerini kullanan Erdoğan, polislerin görevlerini yerine getirirken merhamet, ahlak, hak ve hukuku gözetmeleri gerektiğini söyledi.
Emniyet teşkilatına destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin güvenlik birimlerine desteğini sürdüreceğini belirterek polis teşkilatının çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla geçmiş dönemde özlük hakları, teknolojik altyapı ve insan kaynağı alanlarında çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.
Görev puanına dayalı atama sisteminin şeffaflığı ve öngörülebilirliği artıracağını belirten Erdoğan, uygulamanın teşkilat içerisindeki adalet duygusunu güçlendireceğini söyledi.
Emniyet teşkilatı kanunundaki değişikliklere değindi
Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda personel yapısı, eğitim ve denetim faaliyetlerine yönelik değişikliklerin yapıldığını belirtti. Söz konusu düzenlemelerin emniyet teşkilatı açısından hayırlı olmasını diledi.
Konuşmasının sonunda mezun olan tüm polisleri yeniden tebrik eden Erdoğan, görev yapacakları bölgelerde devletin vakarını, milletin değerlerini ve Türk polis teşkilatının mirasını en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.
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