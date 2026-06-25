YKS sistemi değişecek mi? Yusuf Tekin son noktayı koydu
YKS sistemi değişecek mi? Yusuf Tekin son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda gündeme gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Tekin, sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, soruların yeni müfredat doğrultusunda hazırlanacağını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:24
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 22:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Yusuf Tekin, YKS ile ilgili "Sınav sistemi değişecek" yönünde herhangi bir açıklama yapmadıklarını vurguladı. Sınav sisteminde değişiklik bulunmadığını belirten Tekin, YKS'nin ilgili yasa gereği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Tekin, "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Sorular yeni müfredata göre hazırlanacak
Tekin, yeni müfredat kapsamında bazı konu başlıklarının kapsam dışında bırakılmış olabileceğini belirterek, soru içeriklerinin buna göre güncelleneceğini ifade etti.
"Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek." diyen Tekin, değişikliğin sınav sisteminde değil, soru havuzunun güncel öğretim programına uyumlu hale getirilmesinde olduğunu kaydetti.
YKS sürecine ilişkin resmi açıklamaların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaya devam etmesi bekleniyor.
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YKS sistemi değişecek mi? Yusuf Tekin son noktayı koydu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyunda gündeme gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sisteminde değişiklik yapılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Tekin, sınav sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtirken, soruların yeni müfredat doğrultusunda hazırlanacağını ifade etti.
Bakan Yusuf Tekin, YKS ile ilgili "Sınav sistemi değişecek" yönünde herhangi bir açıklama yapmadıklarını vurguladı. Sınav sisteminde değişiklik bulunmadığını belirten Tekin, YKS'nin ilgili yasa gereği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Tekin, "Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar." ifadelerini kullandı.
Sorular yeni müfredata göre hazırlanacak
Tekin, yeni müfredat kapsamında bazı konu başlıklarının kapsam dışında bırakılmış olabileceğini belirterek, soru içeriklerinin buna göre güncelleneceğini ifade etti.
"Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek." diyen Tekin, değişikliğin sınav sisteminde değil, soru havuzunun güncel öğretim programına uyumlu hale getirilmesinde olduğunu kaydetti.
YKS sürecine ilişkin resmi açıklamaların ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulmaya devam etmesi bekleniyor.
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