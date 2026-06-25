Üşümezsoy Venezuela depremleri için "zincirleme kırılmayı" anlattı
Üşümezsoy Venezuela depremleri için "zincirleme kırılmayı" anlattı
Venezuela açıklarında meydana geldiği bildirilen ve art arda gerçekleşen iki büyük depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntıların uzun fay sistemlerinde görülebilen "zincirleme kırılma" mekanizmasıyla ilişkili olduğunu söyledi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine atıf yapılan bilgilerde, depremlerin 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde gerçekleştiği ifade edildi. Söz konusu gelişmelerin ardından fay segmentleri arasındaki etkileşim yeniden gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 22:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Venezuela açıklarındaki iki depremin birbirinden bağımsız değil, bağlantılı bir sismik süreç içerisinde meydana geldiğini belirtti.
Üşümezsoy'a göre ilk büyük depremin ardından fay hattında oluşan hareketlilik, komşu segmentlerde stres transferine neden olarak ikinci ve daha büyük sarsıntıyı tetikledi.
Türkiye'deki büyük depremleri örnek gösterdi
Açıklamasında Türkiye'de yaşanan büyük depremlere de değinen Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile aynı yıl meydana gelen Düzce Depremi arasındaki süreci örnek gösterdi. Benzer şekilde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de fay segmentleri arasındaki etkileşimin gözlemlendiğini ifade etti.
Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde bir segmentte meydana gelen kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebileceğinin sismoloji literatüründe bilinen bir mekanizma olduğunu söyledi.
Kuzey Anadolu Fayı örneğini hatırlattı
Deprem uzmanı, Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca geçmişte de benzer zincirleme kırılmaların yaşandığını belirtti. Uzun fay sistemlerinde stresin zaman içinde birikerek farklı segmentlerde ardışık depremlere yol açabileceğini dile getirdi.
Üşümezsoy, değerlendirmesinde, "Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7,2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor." ifadelerini kullandı.
Can kaybı ve yaralı bilgisi
Paylaşılan bilgilere göre, Venezuela'da meydana geldiği belirtilen depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiği, 971 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu rakamlar ilgili kaynakların paylaştığı ilk bilgiler olup, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda güncellenebilir. Depremlerin etkisine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
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Üşümezsoy Venezuela depremleri için "zincirleme kırılmayı" anlattı
Venezuela açıklarında meydana geldiği bildirilen ve art arda gerçekleşen iki büyük depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntıların uzun fay sistemlerinde görülebilen "zincirleme kırılma" mekanizmasıyla ilişkili olduğunu söyledi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine atıf yapılan bilgilerde, depremlerin 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde gerçekleştiği ifade edildi. Söz konusu gelişmelerin ardından fay segmentleri arasındaki etkileşim yeniden gündeme geldi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Venezuela açıklarındaki iki depremin birbirinden bağımsız değil, bağlantılı bir sismik süreç içerisinde meydana geldiğini belirtti.
Üşümezsoy'a göre ilk büyük depremin ardından fay hattında oluşan hareketlilik, komşu segmentlerde stres transferine neden olarak ikinci ve daha büyük sarsıntıyı tetikledi.
Türkiye'deki büyük depremleri örnek gösterdi
Açıklamasında Türkiye'de yaşanan büyük depremlere de değinen Üşümezsoy, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile aynı yıl meydana gelen Düzce Depremi arasındaki süreci örnek gösterdi. Benzer şekilde 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde de fay segmentleri arasındaki etkileşimin gözlemlendiğini ifade etti.
Üşümezsoy, uzun fay sistemlerinde bir segmentte meydana gelen kırılmanın komşu segmentlerde yeni kırılmaları tetikleyebileceğinin sismoloji literatüründe bilinen bir mekanizma olduğunu söyledi.
Kuzey Anadolu Fayı örneğini hatırlattı
Deprem uzmanı, Erzincan'dan Tokat'a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca geçmişte de benzer zincirleme kırılmaların yaşandığını belirtti. Uzun fay sistemlerinde stresin zaman içinde birikerek farklı segmentlerde ardışık depremlere yol açabileceğini dile getirdi.
Üşümezsoy, değerlendirmesinde, "Stres birikiyor, birikiyor ve patlıyor. Önce 7,2 büyüklüğünde deprem oluyor. Onun hareketi sonucu 7,5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geliyor." ifadelerini kullandı.
Can kaybı ve yaralı bilgisi
Paylaşılan bilgilere göre, Venezuela'da meydana geldiği belirtilen depremlerde 164 kişinin hayatını kaybettiği, 971 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu rakamlar ilgili kaynakların paylaştığı ilk bilgiler olup, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda güncellenebilir. Depremlerin etkisine ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürmesi bekleniyor.
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