Düzce'de milletvekilinin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Düzce'de milletvekilinin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazanın oluş nedeninin yürütülen soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 19:03
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 19:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda Düzce'den Akçakoca yönüne seyir halinde bulunan Ercan Öztürk yönetimindeki 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil ile kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil ağır hasar aldı. Araç sürücüsü Metin Sarıbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlu yaralandı
Kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta bulunan oğlu Muhammet Öztürk hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürüldü. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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Düzce'de milletvekilinin karıştığı kazada 1 kişi öldü
Düzce'de AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün kullandığı otomobil ile başka bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana gelen kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olay yerindeki incelemelerin ardından kazanın oluş nedeninin yürütülen soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.
Kaza, Düzce-Akçakoca kara yolunda Düzce'den Akçakoca yönüne seyir halinde bulunan Ercan Öztürk yönetimindeki 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil ile kavşağa giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.
Metin Sarıbaş olay yerinde hayatını kaybetti
Çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş marka otomobil ağır hasar aldı. Araç sürücüsü Metin Sarıbaş olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Milletvekili Ercan Öztürk ve oğlu yaralandı
Kazada AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta bulunan oğlu Muhammet Öztürk hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik kontrollü sağlandı
Kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sürdürüldü. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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