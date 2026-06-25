Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya destek mesajı: Dostlarımızın yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya destek mesajı: Dostlarımızın yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:04
Haber Güncellenme Tarihi: 25.06.2026 12:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'ya destek mesajı: Dostlarımızın yanındayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükûmetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.
Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız.
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