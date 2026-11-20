Osimhen için İngiltere'de dev kapışma! Galatasaray anında kararını verdi
Osimhen için İngiltere'de dev kapışma! Galatasaray anında kararını verdi
Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer etmek istedikleri iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılılar, Osimhen'in satışına sıcak bakmıyor.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 08:36
Kaynak:
AA
Premier Lig'de kötü gidişatı durduramayan Manchester United'da, Michael Carrick ile yolların ayrılmasının ardından göreve Mauricio Pochettino getirildi.
Arjantinli çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerde ocak ayı için yapılması gereken takviyelerin altını çizdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Pochettino, gol yollarındaki sıkıntıyı üst düzey bir forvet transferiyle gidermeyi düşünüyor. Bu bağlamda hazırlanan listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de üst sıralarda yer alıyor.
G.SARAY İSTEMİYOR
Ada basınından Sportsmole'ye göre İngiliz ekibi, Nijeryalı golcünün transferinde Tottenham ile karşı karşıya. Ancak Victor Osimhen'i ocak ayında satmak istemeyen Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi ve Nijeryalı forvet oyuncusunun astronomik maaş beklentisi Manchester United'ın işini zorlaştırabilir. Victor Osimhen'in bitirilememesi halinde Pochettino'nun alternatifleri arasında Vangelis Pavlidis (Benfica), Ivan Toney (Al Ahli) ve Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) gibi yıldız santrforlar yer alıyor.
VICTOR'U ÖNERMEM
Eski futbolcu Paul Ince, Manchester United Teknik Direktörü Pochettino'ya golcü önerisinde bulundu. Ince, Osimhen yerine Premier Lig tecrübesi olan bir forvet alınması gerektiğini belirtti: "Osimhen'i beğeniyorum ama Ivan Toney veya Ollie Watkins transfer edilmeli."
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Osimhen için İngiltere'de dev kapışma! Galatasaray anında kararını verdi
Premier Lig ekiplerinden Manchester United ve Tottenham'ın, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i transfer etmek istedikleri iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılılar, Osimhen'in satışına sıcak bakmıyor.
Premier Lig'de kötü gidişatı durduramayan Manchester United'da, Michael Carrick ile yolların ayrılmasının ardından göreve Mauricio Pochettino getirildi.
Arjantinli çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaptığı ilk görüşmelerde ocak ayı için yapılması gereken takviyelerin altını çizdi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Pochettino, gol yollarındaki sıkıntıyı üst düzey bir forvet transferiyle gidermeyi düşünüyor. Bu bağlamda hazırlanan listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de üst sıralarda yer alıyor.
G.SARAY İSTEMİYOR
Ada basınından Sportsmole'ye göre İngiliz ekibi, Nijeryalı golcünün transferinde Tottenham ile karşı karşıya. Ancak Victor Osimhen'i ocak ayında satmak istemeyen Galatasaray'ın yüksek bonservis talebi ve Nijeryalı forvet oyuncusunun astronomik maaş beklentisi Manchester United'ın işini zorlaştırabilir. Victor Osimhen'in bitirilememesi halinde Pochettino'nun alternatifleri arasında Vangelis Pavlidis (Benfica), Ivan Toney (Al Ahli) ve Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) gibi yıldız santrforlar yer alıyor.
VICTOR'U ÖNERMEM
Eski futbolcu Paul Ince, Manchester United Teknik Direktörü Pochettino'ya golcü önerisinde bulundu. Ince, Osimhen yerine Premier Lig tecrübesi olan bir forvet alınması gerektiğini belirtti: "Osimhen'i beğeniyorum ama Ivan Toney veya Ollie Watkins transfer edilmeli."
Kaynak: AA
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