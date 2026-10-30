Olaylı derbinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakçı ve Brown'un cezası belli oldu
Olaylı derbinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakçı ve Brown'un cezası belli oldu
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'ya 2, Fenerbahçeli Brown'a 3 maç ceza verildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:12
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında pazartesi günü Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken maçın sonunda ortalık karıştı.
Mücadelenin sona ermesiyle birlikte önce Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai birbirine girdi, ardından da Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kavga etti. Abdülkerim ve Brown adeta saha içinde güreşirken sahaya polis girdi.
ABDÜLKERİM'E 2 MAÇ CEZA
Derbi sonrası PFDK'ye sevk edilen iki oyuncunun da cezası belli oldu. TFF'nin resmî sitesinde yayınlanan metinde Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verildiği bildirildi. Ayrıca 67 bin TL para cezası da ek olarak bildirildi.
BROWN 3 MAÇ CEZA ALDI
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown ise 3 maç cezalandırıldı. Öte yandan İngiliz oyuncu, 3 maç ceza ile birlikte 280 bin TL para cezasına da çarptırıldı.
SERHAT DOĞAN'A 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
Öte yandan derbi sonrası Matteo Guendouzi'nin boynuna sarılan ve Fenerbahçe tarafından olayların başlamasına sebep olan kişi olarak suçlanan Galatasaray analisti Serhat Doğan, 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı.
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Olaylı derbinin faturası kesildi! Abdülkerim Bardakçı ve Brown'un cezası belli oldu
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin cezaları açıklandı. Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı'ya 2, Fenerbahçeli Brown'a 3 maç ceza verildi.
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında pazartesi günü Galatasaray, evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken maçın sonunda ortalık karıştı.
Mücadelenin sona ermesiyle birlikte önce Kerem Aktürkoğlu ile Roland Sallai birbirine girdi, ardından da Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kavga etti. Abdülkerim ve Brown adeta saha içinde güreşirken sahaya polis girdi.
ABDÜLKERİM'E 2 MAÇ CEZA
Derbi sonrası PFDK'ye sevk edilen iki oyuncunun da cezası belli oldu. TFF'nin resmî sitesinde yayınlanan metinde Galatasaray stoperi Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç ceza verildiği bildirildi. Ayrıca 67 bin TL para cezası da ek olarak bildirildi.
BROWN 3 MAÇ CEZA ALDI
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown ise 3 maç cezalandırıldı. Öte yandan İngiliz oyuncu, 3 maç ceza ile birlikte 280 bin TL para cezasına da çarptırıldı.
SERHAT DOĞAN'A 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ
Öte yandan derbi sonrası Matteo Guendouzi'nin boynuna sarılan ve Fenerbahçe tarafından olayların başlamasına sebep olan kişi olarak suçlanan Galatasaray analisti Serhat Doğan, 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası aldı.
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