Lig Radyo'nun dikkat çeken sabah programı İlk Dakika'ya konuk olan Markus Gisdol, Sarper Can Ayaz ve Ömer Necati Albayrak'a konuştu. Beşiktaş'la görüştüğünü açıklayan hoca, Thomas Reis'i Samsunspor'a kendisinin önerdiğini söyledi; Trabzonspor maçına ilişkin mesajlarını paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:44
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 09:45
Kaynak:
AA
CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı. Alman çalıştırıcı, Samsunspor'daki halefi Thomas Reis'i de kulübe kendisinin önerdiğini açıkladı. Trabzonspor maçı öncesinde rakibine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gisdol, cesur bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi.
Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol, Türk futboluna ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Lig Radyo'da yayımlanan İlk Dakika programına konuk olan deneyimli teknik adam, Sarper Can Ayaz ve Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı. Gisdol, Beşiktaş ile yapılan görüşmeyi doğrularken Türkiye'ye duyduğu sevgiyi de dile getirdi.
Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı
Türkiye'de yeniden teknik direktörlük yapma ihtimali sorulan Gisdol, Beşiktaş ile temas kurulduğunu açıkladı.
Alman teknik adam, "Türk futbolunu, Türk insanını çok seviyorum. Beşiktaş'la da bir görüşme oldu. Bu gerçek. Bunu saklayacak bir şey yok, normal bir şey. Bunlar doğruları yansıtan bilgiler. Türk futboluna olan ilgim, sevgim çok büyük." dedi.
Ancak şu an için başka bir kulübe geçme düşüncesinin bulunmadığını belirten Gisdol, "Şu anda hiçbir başka düşüncem yok. Sadece çalıştığım kulübü ileri taşımak, başarılı olmak. Şu an tek düşüncem bu." ifadelerini kullandı.
Thomas Reis'i Samsunspor'a kendisi önermiş
Gisdol, Samsunspor'daki halefi Thomas Reis'in göreve gelişinde kendisinin de rol oynadığını açıkladı. Alman teknik adam, Reis'in kulübe önerilmesini sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Thomas Reis'in Samsun'a gelişi beni çok mutlu etti. Çünkü ben tavsiye etmiştim. Bizim başladığımız işi sürdürebilir ve daha da geliştirebilir diye bir inancım vardı. Kulübe böyle bir öneride bulundum. Bu konuda haklı çıktığım için mutluyum. Çünkü Thomas Reis gerçekten çok güzel bir iş çıkardı."
İki teknik adamın dostluğunun saha dışına da uzandığını anlatan Gisdol, yaz tatilinde bir hafta aynı otelde kaldıklarını ve Reis'i antrenör dostlarından biri olarak gördüğünü söyledi.
Trabzonspor maçı öncesi cesur futbol mesajı
Trabzonspor'un kadro değerine dikkat çeken Gisdol, iki takım arasındaki ekonomik farkı da değerlendirdi. Rakibinin kadro değerinin yaklaşık 200 milyon, kendi takımlarının ise 25 milyon seviyesinde olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, buna rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Gisdol, "Ama biz yine de kendi futbolumuzu, kendi imkânlarımızı, kendi şartlarımızı zorlayarak cesaretli bir şekilde mücadele etmek istiyoruz." diyerek Trabzonspor karşısında puan veya puanlar hedeflediklerini ifade etti.
Salah'ı durdurmak için takım savunmasına güveniyor
Mohamed Salah'a karşı nasıl bir plan uygulayacakları sorulan Gisdol, bireysel önlemler yerine takım savunmasını ön planda tutacaklarını belirtti.
Deneyimli teknik direktör, "Bunu takım olarak çözmek zorundayız. Takım olarak onu durdurmak zorundayız. Teke tek bir çözüm üretmek gibi bir düşüncemiz yok. Takım hâlinde elimizden geldiği kadar durdurmaya çalışacağız." dedi.
CSKA Sofya'daki başlangıcını Samsunspor dönemine benzeten Gisdol, yeni takımında sevgi ve güvenle karşılandığını, yetenekli ve gelişime açık bir kadroyla çalıştığını da sözlerine ekledi. Teknik adam, kulübün şampiyonluk hedefinin de tercihini etkileyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.
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Markus Gisdol: Beşiktaş'la görüştüm
Lig Radyo'nun dikkat çeken sabah programı İlk Dakika'ya konuk olan Markus Gisdol, Sarper Can Ayaz ve Ömer Necati Albayrak'a konuştu. Beşiktaş'la görüştüğünü açıklayan hoca, Thomas Reis'i Samsunspor'a kendisinin önerdiğini söyledi; Trabzonspor maçına ilişkin mesajlarını paylaştı.
CSKA Sofya Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı. Alman çalıştırıcı, Samsunspor'daki halefi Thomas Reis'i de kulübe kendisinin önerdiğini açıkladı. Trabzonspor maçı öncesinde rakibine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gisdol, cesur bir futbol ortaya koyacaklarını söyledi.
Türkiye'de daha önce Samsunspor'u çalıştıran Markus Gisdol, Türk futboluna ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Lig Radyo'da yayımlanan İlk Dakika programına konuk olan deneyimli teknik adam, Sarper Can Ayaz ve Ömer Necati Albayrak'ın sorularını yanıtladı. Gisdol, Beşiktaş ile yapılan görüşmeyi doğrularken Türkiye'ye duyduğu sevgiyi de dile getirdi.
Beşiktaş ile görüştüğünü doğruladı
Türkiye'de yeniden teknik direktörlük yapma ihtimali sorulan Gisdol, Beşiktaş ile temas kurulduğunu açıkladı.
Alman teknik adam, "Türk futbolunu, Türk insanını çok seviyorum. Beşiktaş'la da bir görüşme oldu. Bu gerçek. Bunu saklayacak bir şey yok, normal bir şey. Bunlar doğruları yansıtan bilgiler. Türk futboluna olan ilgim, sevgim çok büyük." dedi.
Ancak şu an için başka bir kulübe geçme düşüncesinin bulunmadığını belirten Gisdol, "Şu anda hiçbir başka düşüncem yok. Sadece çalıştığım kulübü ileri taşımak, başarılı olmak. Şu an tek düşüncem bu." ifadelerini kullandı.
Thomas Reis'i Samsunspor'a kendisi önermiş
Gisdol, Samsunspor'daki halefi Thomas Reis'in göreve gelişinde kendisinin de rol oynadığını açıkladı. Alman teknik adam, Reis'in kulübe önerilmesini sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Thomas Reis'in Samsun'a gelişi beni çok mutlu etti. Çünkü ben tavsiye etmiştim. Bizim başladığımız işi sürdürebilir ve daha da geliştirebilir diye bir inancım vardı. Kulübe böyle bir öneride bulundum. Bu konuda haklı çıktığım için mutluyum. Çünkü Thomas Reis gerçekten çok güzel bir iş çıkardı."
İki teknik adamın dostluğunun saha dışına da uzandığını anlatan Gisdol, yaz tatilinde bir hafta aynı otelde kaldıklarını ve Reis'i antrenör dostlarından biri olarak gördüğünü söyledi.
Trabzonspor maçı öncesi cesur futbol mesajı
Trabzonspor'un kadro değerine dikkat çeken Gisdol, iki takım arasındaki ekonomik farkı da değerlendirdi. Rakibinin kadro değerinin yaklaşık 200 milyon, kendi takımlarının ise 25 milyon seviyesinde olduğunu belirten Alman çalıştırıcı, buna rağmen mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Gisdol, "Ama biz yine de kendi futbolumuzu, kendi imkânlarımızı, kendi şartlarımızı zorlayarak cesaretli bir şekilde mücadele etmek istiyoruz." diyerek Trabzonspor karşısında puan veya puanlar hedeflediklerini ifade etti.
Salah'ı durdurmak için takım savunmasına güveniyor
Mohamed Salah'a karşı nasıl bir plan uygulayacakları sorulan Gisdol, bireysel önlemler yerine takım savunmasını ön planda tutacaklarını belirtti.
Deneyimli teknik direktör, "Bunu takım olarak çözmek zorundayız. Takım olarak onu durdurmak zorundayız. Teke tek bir çözüm üretmek gibi bir düşüncemiz yok. Takım hâlinde elimizden geldiği kadar durdurmaya çalışacağız." dedi.
CSKA Sofya'daki başlangıcını Samsunspor dönemine benzeten Gisdol, yeni takımında sevgi ve güvenle karşılandığını, yetenekli ve gelişime açık bir kadroyla çalıştığını da sözlerine ekledi. Teknik adam, kulübün şampiyonluk hedefinin de tercihini etkileyen unsurlardan biri olduğunu belirtti.
Kaynak: AA
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