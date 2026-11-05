Liverpool'u devirdi kasasını doldurdu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Liverpool'u devirdi kasasını doldurdu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip bu sezon ilk zaferini kazandı ve önemli bir gelir kazandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 12:37
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 12:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk zaferine imza atan sarı-lacivertliler, hem sahadaki coşkusu hem de kasasına koyduğu devasa gelirle geceye damga vurdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SERVET DEĞERİNDE BİLANÇOLAR
Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği toplam gelir kalemleri şu şekilde şekillendi:
Katılım Payı: Sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılım dolayısıyla başlangıçta 18 milyon 620 bin euro kazanmıştı.
Beraberlik Primleri: Daha önceki maçlarda elde edilen 2 beraberlikten toplam 1 milyon 400 bin euro kasaya girmişti.
Liverpool Zaferi Primi: Liverpool karşısında gelen tarihi galibiyetle 2 milyon 100 bin euro performans ödülü kazanan Fenerbahçe, toplam maç primini 3.5 milyon euroya ulaştırdı.
Toplam Kazanç: Böylelikle sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezonki toplam geliri 22 milyon 120 bin euro seviyesine yükseldi.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki finansal kazancı yalnızca grup maçlarıyla sınırlı kalmayacak:
Play-Off ve İlk 8 Hedefi: Sarı-lacivertliler lig aşamasını tamamlama konumuna göre ek gelirler elde edecek. Play-off turuna kalınması durumunda 1 milyon euro, ilk 8 içerisinde yer alınması halinde ise tam 11 milyon euro tur primi doğrudan kasaya girecek.
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Liverpool'u devirdi kasasını doldurdu! Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir
Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı lacivertli ekip bu sezon ilk zaferini kazandı ve önemli bir gelir kazandı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde İngiliz devi Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, nefes kesen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk zaferine imza atan sarı-lacivertliler, hem sahadaki coşkusu hem de kasasına koyduğu devasa gelirle geceye damga vurdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SERVET DEĞERİNDE BİLANÇOLAR
Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi organizasyonundan elde ettiği toplam gelir kalemleri şu şekilde şekillendi:
Katılım Payı: Sarı-lacivertliler, lig aşamasına katılım dolayısıyla başlangıçta 18 milyon 620 bin euro kazanmıştı.
Beraberlik Primleri: Daha önceki maçlarda elde edilen 2 beraberlikten toplam 1 milyon 400 bin euro kasaya girmişti.
Liverpool Zaferi Primi: Liverpool karşısında gelen tarihi galibiyetle 2 milyon 100 bin euro performans ödülü kazanan Fenerbahçe, toplam maç primini 3.5 milyon euroya ulaştırdı.
Toplam Kazanç: Böylelikle sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezonki toplam geliri 22 milyon 120 bin euro seviyesine yükseldi.
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki finansal kazancı yalnızca grup maçlarıyla sınırlı kalmayacak:
Play-Off ve İlk 8 Hedefi: Sarı-lacivertliler lig aşamasını tamamlama konumuna göre ek gelirler elde edecek. Play-off turuna kalınması durumunda 1 milyon euro, ilk 8 içerisinde yer alınması halinde ise tam 11 milyon euro tur primi doğrudan kasaya girecek.
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