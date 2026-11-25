İlk 16 yolunda dev adım! Cimbom'dan Devler Ligi'nde kritik zafer
İlk 16 yolunda dev adım! Cimbom'dan Devler Ligi'nde kritik zafer
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle lig aşamasında ilk 16 hedefi için önemli bir avantaj elde etti.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:21
Kaynak:
AA
Okan Buruk, Eren Elmalı'ya sol açık olarak görev verdi.
İlk yarıda iki takım da rakip kaleye isabetli şut atamadı.
Hakem rakibin sertliklerine çok fazla tolerans gösterdi.
Devler Ligi'nde son iki maçını kazanarak Aston Villa'nın karşısına çıkan G. Saray, Rams Park'ta önemli eksikleri bulunmasına rağmen istediği 3 puanı almasını bildi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya ön alan baskısıyla başladı. Hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Batrakov ve Yunus'un başlattığı pres, Lemina ile Torreira'nın da katılımıyla pekişince Aston Villa'ya net fırsat tanınmadı. Devrenin ilk bölümünde iki ekibin denediği toplam 4 şutta çerçeve bulunamadı. Açılış 45 dakikasında Galatasaray, yüzde 54'lük topla oynama üstünlüğü kurdu. İkinci yarıya Aston Villa tempoyla başladı. Ancak 55. dakikadan sonra G.Saray oyunun kontrolünü eline aldı. 62. dakikada Eren-Deniz Gül hamlesi sonrası saha içindeki değişiklikler, Sarı-Kırmızılılar'ın temposunu daha da yükseltmesini sağladı. Bu tempo Cim-Bom'a golü getirdi. Fileleri havalandıran isim ise Deniz Gül oldu. Galatasaray aldığı bu kritik galibiyetle ilk 16 için dev bir adım atmış oldu.
TEHDİT İŞE YARAMADI
Yapılan güvenlik toplantısında UEFA , Filistin'e destek pankartı açılması halinde Galatasaray'a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi. Bu uyarıya rağmen taraftarlar, dün tribünlere pankartları yeniden taşıdı.
"Gazze'yi asla unutmayın. Soykırıma karşı susmayın."
"İnsanlığın onuru, şerefi ve gururusun sen, ey Gazze."
ZEMİN İDARE ETTİ
Milli maç arasında başlatılan zemin yenileme çalışmaları yetişmeyince G.Saray, ligdeki Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından RAMS Park zemininin büyük ölçüde toparlandığı gözlendi.
İNGİLİZ ANAHTARI OKAN BURUK
Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı çıktığı 6 iç (5 galibiyet-1 beraberlik) saha maçında mağlubiyet yaşamadı.
TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Astor Villa galibiyeti sonrası şunları söyledi: "Taktiksel ve fi ziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Galibiyet kadar değerli şeyler vardı. Fiziksel olarak bir Premier Lig takımına karşı üstün olmak çok önemli. Bunun yanında taktiksel olarak çok iyi işler yaptık. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Sadece G.Saray değil, tüm Türk taraftarlarına teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye hediye ediyorum. Türk takımlarının neler yaptığını gösteriyoruz. F.Bahçe oynayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Bütün Türk takımlarımıza başarılar diliyorum."
ÜÇ OYUNCU SAKATLANDI
Lemina, Torreira ve Deniz Gül sakatlık yaşadı. Bu üç oyuncunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
TAKIM OYUNU KAZANDIRDI
Davinson Sanchez: "Çok mutluyuz, takım oyunuyla kazandık. Önemli isimler yokken kazandık. Maç maç gideceğiz. Taraftarın önünde kazanmak daha da mutlu ediyor. Şimdi Beşiktaş maçına odaklanacağız ve derbiye hazırlanacağız."
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İlk 16 yolunda dev adım! Cimbom'dan Devler Ligi'nde kritik zafer
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle lig aşamasında ilk 16 hedefi için önemli bir avantaj elde etti.
Okan Buruk, Eren Elmalı'ya sol açık olarak görev verdi.
İlk yarıda iki takım da rakip kaleye isabetli şut atamadı.
Hakem rakibin sertliklerine çok fazla tolerans gösterdi.
Devler Ligi'nde son iki maçını kazanarak Aston Villa'nın karşısına çıkan G. Saray, Rams Park'ta önemli eksikleri bulunmasına rağmen istediği 3 puanı almasını bildi. Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmaya ön alan baskısıyla başladı. Hücum hattında Barış Alper Yılmaz, Batrakov ve Yunus'un başlattığı pres, Lemina ile Torreira'nın da katılımıyla pekişince Aston Villa'ya net fırsat tanınmadı. Devrenin ilk bölümünde iki ekibin denediği toplam 4 şutta çerçeve bulunamadı. Açılış 45 dakikasında Galatasaray, yüzde 54'lük topla oynama üstünlüğü kurdu. İkinci yarıya Aston Villa tempoyla başladı. Ancak 55. dakikadan sonra G.Saray oyunun kontrolünü eline aldı. 62. dakikada Eren-Deniz Gül hamlesi sonrası saha içindeki değişiklikler, Sarı-Kırmızılılar'ın temposunu daha da yükseltmesini sağladı. Bu tempo Cim-Bom'a golü getirdi. Fileleri havalandıran isim ise Deniz Gül oldu. Galatasaray aldığı bu kritik galibiyetle ilk 16 için dev bir adım atmış oldu.
TEHDİT İŞE YARAMADI
Yapılan güvenlik toplantısında UEFA , Filistin'e destek pankartı açılması halinde Galatasaray'a yaptırım uygulanabileceğini bildirdi. Bu uyarıya rağmen taraftarlar, dün tribünlere pankartları yeniden taşıdı.
"Gazze'yi asla unutmayın. Soykırıma karşı susmayın."
"İnsanlığın onuru, şerefi ve gururusun sen, ey Gazze."
ZEMİN İDARE ETTİ
Milli maç arasında başlatılan zemin yenileme çalışmaları yetişmeyince G.Saray, ligdeki Samsunspor mücadelesini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynamak zorunda kalmıştı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından RAMS Park zemininin büyük ölçüde toparlandığı gözlendi.
İNGİLİZ ANAHTARI OKAN BURUK
Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı çıktığı 6 iç (5 galibiyet-1 beraberlik) saha maçında mağlubiyet yaşamadı.
TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Astor Villa galibiyeti sonrası şunları söyledi: "Taktiksel ve fi ziksel olarak en iyi maçımız bu sezon diyebilirim. Galibiyet kadar değerli şeyler vardı. Fiziksel olarak bir Premier Lig takımına karşı üstün olmak çok önemli. Bunun yanında taktiksel olarak çok iyi işler yaptık. Oyuncularımın alınlarından öpmek gerekiyor. Sadece G.Saray değil, tüm Türk taraftarlarına teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'ye hediye ediyorum. Türk takımlarının neler yaptığını gösteriyoruz. F.Bahçe oynayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları var. Bütün Türk takımlarımıza başarılar diliyorum."
ÜÇ OYUNCU SAKATLANDI
Lemina, Torreira ve Deniz Gül sakatlık yaşadı. Bu üç oyuncunun Beşiktaş derbisinde oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
TAKIM OYUNU KAZANDIRDI
Davinson Sanchez: "Çok mutluyuz, takım oyunuyla kazandık. Önemli isimler yokken kazandık. Maç maç gideceğiz. Taraftarın önünde kazanmak daha da mutlu ediyor. Şimdi Beşiktaş maçına odaklanacağız ve derbiye hazırlanacağız."
Kaynak: AA
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