Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı devirdi
Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı devirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 5. haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa’yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti. Puanını 9’a yükselten Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında AEK deplasmanına çıkacak.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 23:08
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 23:11
Kaynak:
HÜRHABER
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. Galatasaray’da 62. dakikada Eren Elmalı’nın yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 77. dakikasında rakip fileleri havalandıran Deniz Gül, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray sahadan üç puanla ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyet
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lille ve Stuttgart karşılaşmalarının ardından Aston Villa’yı da mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasının ardından puanını 9’a yükselterek Aston Villa ile puanını eşitledi.
Galatasaray’ın sıradaki rakibi AEK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 tarihinde AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise aynı hafta Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i (PSG) sahasında ağırlayacak.
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Aston Villa’yı devirdi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 5. haftasında RAMS Park’ta konuk ettiği İngiliz ekibi Aston Villa’yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti. Puanını 9’a yükselten Galatasaray, lig aşamasının 6. haftasında AEK deplasmanına çıkacak.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da gol bulamazken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi. Galatasaray’da 62. dakikada Eren Elmalı’nın yerine Deniz Gül oyuna dahil oldu.
Mücadelenin 77. dakikasında rakip fileleri havalandıran Deniz Gül, sarı-kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Galatasaray sahadan üç puanla ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyet
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lille ve Stuttgart karşılaşmalarının ardından Aston Villa’yı da mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasındaki beşinci karşılaşmasının ardından puanını 9’a yükselterek Aston Villa ile puanını eşitledi.
Galatasaray’ın sıradaki rakibi AEK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 tarihinde AEK ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise aynı hafta Fransız ekibi Paris Saint-Germain’i (PSG) sahasında ağırlayacak.
Kaynak: HÜRHABER
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