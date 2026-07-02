Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray için sürpriz iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli forması giyen Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:32
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 14:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarla ilgili İtalya'dan önemli bir iddia geldi.
Çizme basını, Galatasaray'ın; Kevin de Bruyne'yi transfer listesine eklediğini yazdı.
MERTENS FAKTÖRÜ
Teklif durumunda Napoli'den ayrılmayı düşünebileceği ifade edilen Belçikalı futbolcunun gidişine kulübünün de zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın resmi girişimde bulunması durumunda, görüşmelerde Dries Mertens'in de yer alacağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kevin de Bruyne'nin, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Napoli formasıyla 21 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asist üretti. Kevin de Bruyne, sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda istediği süreyi bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Kevin de Bruyneli Belçika, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Geride kalan 4 maça da 11'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, 301 dakika sahada kaldı. Kevin de Bruyne, Yeni Zelanda maçında gol sevinci yaşadı.
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Galatasaray'dan sürpriz Kevin de Bruyne hamlesi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Galatasaray için sürpriz iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar, İtalyan ekibi Napoli forması giyen Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'yi transfer listesine ekledi. İşte detaylar...
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarla ilgili İtalya'dan önemli bir iddia geldi.
Çizme basını, Galatasaray'ın; Kevin de Bruyne'yi transfer listesine eklediğini yazdı.
MERTENS FAKTÖRÜ
Teklif durumunda Napoli'den ayrılmayı düşünebileceği ifade edilen Belçikalı futbolcunun gidişine kulübünün de zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Galatasaray'ın resmi girişimde bulunması durumunda, görüşmelerde Dries Mertens'in de yer alacağı ifade edildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kevin de Bruyne'nin, İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Napoli formasıyla 21 maça çıkan 35 yaşındaki futbolcu, 5 gol 4 asist üretti. Kevin de Bruyne, sakatlıklar nedeniyle geride kalan sezonda istediği süreyi bulamadı.
Tecrübeli oyuncu, milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. Kevin de Bruyneli Belçika, adını son 16 takım arasına yazdırdı. Geride kalan 4 maça da 11'de başlayan 35 yaşındaki oyuncu, 301 dakika sahada kaldı. Kevin de Bruyne, Yeni Zelanda maçında gol sevinci yaşadı.
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