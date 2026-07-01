İBB davasında dikkat çeken değişiklik... İmamoğlu'nun yargılandığı mahkemenin numarası değişti
İBB davasında dikkat çeken değişiklik... İmamoğlu'nun yargılandığı mahkemenin numarası değişti
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında mahkeme yapısında değişikliğe gidildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, daha önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama, aynı başkan ve heyetle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak devam edecek. Kararla birlikte mahkeme heyetine bir yeni üye de eklendi.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 22:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
HSK'nın yayımladığı kararname kapsamında İstanbul'da çok sayıda ağır ceza ve ticaret mahkemesi başkanının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin numarası değiştirildi.
Yargılama, aynı başkan ve heyet tarafından bundan sonraki süreçte İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde sürdürülecek.
Heyete bir yeni üye atandı
Kararnameyle birlikte mahkeme heyetinin üye sayısı da artırıldı. Daha önce üç üyeden oluşan heyete bir yeni üye eklenerek üye sayısı dörde yükseltildi.
HSK kararına göre hâkim Şemseddin Kurt, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı.
Başkan aynı görevine devam edecek
İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığı görevine atandı.
Karar doğrultusunda mahkemenin 1. ve 2. heyetleri, aynı davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi adı altında bakmayı sürdürecek.
HSK kararnamesinde başka atamalar da yer aldı
HSK Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı kapsamında İstanbul'daki çeşitli ağır ceza mahkemelerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Buna göre 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özlem Aydın 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Taşkın 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 35. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cansu Büyükarslan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Özer 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 38. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Utku Ercan 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ve 41. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nursel Bedir ise 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Kararname kapsamında ticaret mahkemelerinde de çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
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İBB davasında dikkat çeken değişiklik... İmamoğlu'nun yargılandığı mahkemenin numarası değişti
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasında mahkeme yapısında değişikliğe gidildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda, daha önce İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen yargılama, aynı başkan ve heyetle İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak devam edecek. Kararla birlikte mahkeme heyetine bir yeni üye de eklendi.
HSK'nın yayımladığı kararname kapsamında İstanbul'da çok sayıda ağır ceza ve ticaret mahkemesi başkanının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda, 9 Mart'tan bu yana Silivri'de görülen İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin numarası değiştirildi.
Yargılama, aynı başkan ve heyet tarafından bundan sonraki süreçte İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde sürdürülecek.
Heyete bir yeni üye atandı
Kararnameyle birlikte mahkeme heyetinin üye sayısı da artırıldı. Daha önce üç üyeden oluşan heyete bir yeni üye eklenerek üye sayısı dörde yükseltildi.
HSK kararına göre hâkim Şemseddin Kurt, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne atandı.
Başkan aynı görevine devam edecek
İBB davasına bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanı Selçuk Aylan, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi 1. Heyet Başkanlığı görevine atandı.
Karar doğrultusunda mahkemenin 1. ve 2. heyetleri, aynı davalara İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi adı altında bakmayı sürdürecek.
HSK kararnamesinde başka atamalar da yer aldı
HSK Birinci Dairesi'nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı kapsamında İstanbul'daki çeşitli ağır ceza mahkemelerinde de görev değişiklikleri yapıldı. Buna göre 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özlem Aydın 25. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 34. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Taşkın 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 35. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cansu Büyükarslan 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 36. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakan Özer 20. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, 38. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Utku Ercan 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına ve 41. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nursel Bedir ise 16. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
Kararname kapsamında ticaret mahkemelerinde de çeşitli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.
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