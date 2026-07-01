Algı operasyonuna girişen Murat Ongun ne rüşveti ne de villa kirasını açıkladı
Algı operasyonuna girişen Murat Ongun ne rüşveti ne de villa kirasını açıkladı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında, ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun, savunmasında soruşturmanın sözde 'siyasi' yönüne ağırlık verdi, iddianame ve MASAK raporlarındaki iddialar karşısında sessiz kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 11:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"İmamoğlu suç örgütü" davasında ilk savunmasını yapan Murat Ongun, lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek cümle etmedi.
Tutuklanmasının ardından görevinden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 59'uncu gününde Murat Ongun savunma yaptı. Savunmasında soruşturmanın sözde "siyasi" yönüne ağırlık veren Murat Ongun'un, iddianamede yer alan mali suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmaması dikkat çekti.
EŞİNİN ŞİRKETİNE 600 BİN TL
İddianameye göre, Murat Ongun'un 'kasası' olarak bilinen Emrah Bağdatlı, İBB iştiraki Medya A.Ş.'den ihale alan dev reklam firmalarına baskı ve tehdit uygulayarak, paraları Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım şirketine aktardı.
Muhittin Palazoğlu ifadesinde, Bağdatlı'nın tehdit mesajları üzerine, kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation firması üzerinden Zeynep Ongun'un şirketine 600 bin TL gönderdiklerini itiraf etti. MASAK incelemelerinde Medya A.Ş.'den iş alan 12 reklam firmasının BYZAG şirketine düzenli ve yüksek tutarlı para gönderdiği belirlendi. Zeynep Ongun, para transferlerini "Fatura karşılığı takı, boncuk ve benzeri ürünler sattım" diyerek açıklamaya çalışmıştı. Ancak, reklam firmalarının yöneticilerinin "Biz kendisinden hiçbir ürün almadık" sözleri dikkat çekmişti.
KİRAYI BİR FİRMA ÖDEMİŞ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Murat Ongun, yıllık 3 milyon 700 bin TL tutarındaki lüks konut kirasını Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediğini beyan etmişti. Oysa savcılık dosyasındaki banka hareketleri bu beyanı tamamen yalanladı. Ev kirası ve depozito ödemesi içeren 4.5 milyon TL'lik transfer bizzat Zeynep Ongun tarafından yapılmıştı. Zeynep Ongun'un hesabına gelen bu paranın İmamoğlu'ndan değil, özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği (4 milyon TL) MASAK raporlarıyla kanıtlandı. Aylık geliri 80 bin TL olan eşi Zeynep Ongun, aylık kirası 310 bin TL olan ev için parayı nereden bulduğu sorulduğunda "Giresun'a gidip kayınvalidemden 2 kilo altın aldım, bunu Rize'de bir kuyumcuda bozdurup şahsi hesabıma yatırdım" demişti. Ancak HTS ve sinyal/baz tespitlerinde, Ongun'un o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği belirlendi.
FUHUŞ DOSYASINDA PROF. MURAT!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmalarında çok sayıda mağdur kadının ifadelerinde Murat Ongun ve yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın da adının geçtiği öğrenildi. İfade tutanaklarında, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal ve "Gönül Mama" kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir'e ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı. Gülşah Rojin Demir, Murat Ongun'u doktor olarak bildiğini, Ongun'un kendisini "profesör doktor" olarak tanıttığını söyledi. Murat Ongun ile de 2023 yılında Zorlu Raffles otelde bir kez cinsel birliktelik yaşadığını söyleyen bir kadın, Ongun'un kendisini Gülşah Rojin Demir'den istediğini, Demir'in bu ilişki üzerinden para kazandığını beyan etti. Bir başka ifade sahibi, Murat Ongun isimli kişiyi tanıdığını ve kendisiyle bin dolar karşılığı cinsel ilişkisinin olduğunu beyan etti. Kadınlar, cinsel ilişki yaşadıklarında genellikle 3 bin-4 bin dolar arası para aldıklarını ileri sürdü.
KUMBARA İDDİASINA YALANLAMA
Ongun'un, mahkemedeki savunmasında evinde yapılan arama sırasında oğlunun kumbarasındaki harçlığa el konulduğunu iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları yalanladı. Açıklamada, "İkamette farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra, bir kasada bulunan 31 bin 50 avro, 1.640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL nakit paraya el konulmuştur. DMM açıklaması, aramada el konulan nakitlerin kasada ve ikametin farklı noktalarında bulunduğunu ortaya koymuştur" denildi.
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Algı operasyonuna girişen Murat Ongun ne rüşveti ne de villa kirasını açıkladı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında, ilk kez hakim karşısına çıkan Murat Ongun, savunmasında soruşturmanın sözde 'siyasi' yönüne ağırlık verdi, iddianame ve MASAK raporlarındaki iddialar karşısında sessiz kaldı.
"İmamoğlu suç örgütü" davasında ilk savunmasını yapan Murat Ongun, lüks konut kirası ve şüpheli para trafiği için tek cümle etmedi.
Tutuklanmasının ardından görevinden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 59'uncu gününde Murat Ongun savunma yaptı. Savunmasında soruşturmanın sözde "siyasi" yönüne ağırlık veren Murat Ongun'un, iddianamede yer alan mali suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmaması dikkat çekti.
EŞİNİN ŞİRKETİNE 600 BİN TL
İddianameye göre, Murat Ongun'un 'kasası' olarak bilinen Emrah Bağdatlı, İBB iştiraki Medya A.Ş.'den ihale alan dev reklam firmalarına baskı ve tehdit uygulayarak, paraları Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'un sahibi olduğu BYZAG Sanat Tasarım şirketine aktardı.
Muhittin Palazoğlu ifadesinde, Bağdatlı'nın tehdit mesajları üzerine, kardeşi Ahmet Palazoğlu'na ait Adstation firması üzerinden Zeynep Ongun'un şirketine 600 bin TL gönderdiklerini itiraf etti. MASAK incelemelerinde Medya A.Ş.'den iş alan 12 reklam firmasının BYZAG şirketine düzenli ve yüksek tutarlı para gönderdiği belirlendi. Zeynep Ongun, para transferlerini "Fatura karşılığı takı, boncuk ve benzeri ürünler sattım" diyerek açıklamaya çalışmıştı. Ancak, reklam firmalarının yöneticilerinin "Biz kendisinden hiçbir ürün almadık" sözleri dikkat çekmişti.
KİRAYI BİR FİRMA ÖDEMİŞ
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Murat Ongun, yıllık 3 milyon 700 bin TL tutarındaki lüks konut kirasını Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla ödediğini beyan etmişti. Oysa savcılık dosyasındaki banka hareketleri bu beyanı tamamen yalanladı. Ev kirası ve depozito ödemesi içeren 4.5 milyon TL'lik transfer bizzat Zeynep Ongun tarafından yapılmıştı. Zeynep Ongun'un hesabına gelen bu paranın İmamoğlu'ndan değil, özel bir firmaya ait hesaptan gönderildiği (4 milyon TL) MASAK raporlarıyla kanıtlandı. Aylık geliri 80 bin TL olan eşi Zeynep Ongun, aylık kirası 310 bin TL olan ev için parayı nereden bulduğu sorulduğunda "Giresun'a gidip kayınvalidemden 2 kilo altın aldım, bunu Rize'de bir kuyumcuda bozdurup şahsi hesabıma yatırdım" demişti. Ancak HTS ve sinyal/baz tespitlerinde, Ongun'un o tarihlerde Rize'ye hiç gitmediği belirlendi.
FUHUŞ DOSYASINDA PROF. MURAT!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve uyuşturucu soruşturmalarında çok sayıda mağdur kadının ifadelerinde Murat Ongun ve yardımcısı Emrah Bağdatlı'nın da adının geçtiği öğrenildi. İfade tutanaklarında, Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Hüseyin Köksal ve "Gönül Mama" kod adıyla anılan Gülşah Rojin Demir'e ilişkin dikkat çeken beyanlar yer aldı. Gülşah Rojin Demir, Murat Ongun'u doktor olarak bildiğini, Ongun'un kendisini "profesör doktor" olarak tanıttığını söyledi. Murat Ongun ile de 2023 yılında Zorlu Raffles otelde bir kez cinsel birliktelik yaşadığını söyleyen bir kadın, Ongun'un kendisini Gülşah Rojin Demir'den istediğini, Demir'in bu ilişki üzerinden para kazandığını beyan etti. Bir başka ifade sahibi, Murat Ongun isimli kişiyi tanıdığını ve kendisiyle bin dolar karşılığı cinsel ilişkisinin olduğunu beyan etti. Kadınlar, cinsel ilişki yaşadıklarında genellikle 3 bin-4 bin dolar arası para aldıklarını ileri sürdü.
KUMBARA İDDİASINA YALANLAMA
Ongun'un, mahkemedeki savunmasında evinde yapılan arama sırasında oğlunun kumbarasındaki harçlığa el konulduğunu iddia etti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddiaları yalanladı. Açıklamada, "İkamette farklı noktalarda bulunan 9 bin 800 TL ve 20 bin TL'nin yanı sıra, bir kasada bulunan 31 bin 50 avro, 1.640 sterlin, 227 dolar, 20 bin TL, 13 bin TL, 20 bin TL ve 100 TL nakit paraya el konulmuştur. DMM açıklaması, aramada el konulan nakitlerin kasada ve ikametin farklı noktalarında bulunduğunu ortaya koymuştur" denildi.
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