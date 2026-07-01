Bakan Gürlek hâkim ve savcı yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
Bakan Gürlek hâkim ve savcı yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Gürlek, yazılı sınavı geçerek mülakatlara katılan adaylardan toplam 1.038 kişinin başarılı olduğunu bildirirken, sonuçların Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime açıldığını belirtti. Sürecin ardından göreve başlayacak adaylara ilişkin takvim de yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 19:22
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 19:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrasında yapılan mülakatlarda adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 850, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 99, idari yargı hâkim yardımcılığı için ise 50 aday başarılı oldu.
Ayrıca, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı yarışma sınavında soru iptali sonrasında mülakata katılan adaylardan adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 33, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 4 ve idari yargı hâkim yardımcılığı için 2 adayın daha başarılı olduğu açıklandı.
Bu sonuçlarla birlikte mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038'e ulaştı.
Sonuçlar Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde
Bakan Gürlek, adayların sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik eden Gürlek, görevlerinde başarılar diledi.
Güçlü ve güven veren yargı vurgusu
Açıklamasında yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz."
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Bakan Gürlek hâkim ve savcı yardımcılığı sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatlarına ilişkin sonuçları açıkladı. Gürlek, yazılı sınavı geçerek mülakatlara katılan adaylardan toplam 1.038 kişinin başarılı olduğunu bildirirken, sonuçların Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime açıldığını belirtti. Sürecin ardından göreve başlayacak adaylara ilişkin takvim de yakından takip edilecek.
Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonrasında yapılan mülakatlarda adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 850, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 99, idari yargı hâkim yardımcılığı için ise 50 aday başarılı oldu.
Ayrıca, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan yazılı yarışma sınavında soru iptali sonrasında mülakata katılan adaylardan adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 33, avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için 4 ve idari yargı hâkim yardımcılığı için 2 adayın daha başarılı olduğu açıklandı.
Bu sonuçlarla birlikte mülakatlarda başarılı olan toplam aday sayısı 1.038'e ulaştı.
Sonuçlar Personel Genel Müdürlüğü internet sitesinde
Bakan Gürlek, adayların sonuçlara Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini belirtti. Yargı teşkilatına katılmaya hak kazanan adayları tebrik eden Gürlek, görevlerinde başarılar diledi.
Güçlü ve güven veren yargı vurgusu
Açıklamasında yargı teşkilatının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma vizyonumuz doğrultusunda; güçlü, etkin ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmaya devam edeceğiz."
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