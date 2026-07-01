stanbul'un Adalar ilçesindeki Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 20:24
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 20:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı bölgede hazır bekletildi. Olay sırasında yaşanan hareketlilik çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yetkili ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamalar doğrultusunda soruşturmaya ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
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Büyükada'da Viranbağ Plajı'nda yangın çıktı
stanbul'un Adalar ilçesindeki Büyükada'da bulunan Viranbağ Plajı'nda akşam saatlerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.
Yangın, saat 19.30 sıralarında Büyükada'daki Viranbağ Plajı'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri de olası bir duruma karşı bölgede hazır bekletildi. Olay sırasında yaşanan hareketlilik çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Yangının nedeni araştırılıyor
Yetkili ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Olayla ilgili resmi makamların yapacağı açıklamalar doğrultusunda soruşturmaya ilişkin yeni bilgilerin paylaşılması bekleniyor.
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