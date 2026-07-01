Avrupa'da sıcaklık rekorları peş peşe geldi! O ülkede can kayıpları arttı
Avrupa'da sıcaklık rekorları peş peşe geldi! O ülkede can kayıpları arttı
Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, can kayıplarını artırırken İspanya'da Haziran ayında sıcaklığa bağlı ölümler son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre, geçen ay 1029 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde ülke genelinde çok sayıda sıcaklık rekoru kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 20:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın günlük ölüm izleme sistemi MoMo tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında sıcaklığa bağlı 1029 ölüm kaydedildi. Böylece sıcaklığa bağlı can kayıpları, kayıtların karşılaştırıldığı 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Geçtiğimiz ay birçok bölgede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı belirtilirken, Haziran ayı ülke tarihinde kaydedilen en sıcak ikinci Haziran olarak kayıtlara geçti.
165 maksimum sıcaklık rekoru kaydedildi
İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin 3,2 derece üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kurum, bunun 2025'in ardından ölçülen en sıcak ikinci Haziran ayı olduğunu bildirdi.
AEMET verilerine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yerel ölçüm istasyonlarında 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Bunların 145'i aylık, 20'si ise tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 225 en yüksek minimum sıcaklık rekoru da ölçüldü. Bu rekorların 180'i aylık, 45'i ise tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.
Nüfusun büyük bölümü risk altında kaldı
AEMET'in verilerine göre, sıcak hava dalgasının en yoğun hissedildiği 23 Haziran'da yaklaşık 35,7 milyon kişi, başka bir ifadeyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü sıcaklık kaynaklı sağlık riski altında bulundu. Bu grubun yaklaşık yüzde 38'i ise yüksek risk kategorisinde yer aldı.
AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, ülkede 1975'ten bu yana Haziran ayında 12 sıcak hava dalgası yaşandığını, bunların yarısının son 10 yılda meydana geldiğini söyledi. Del Campo ayrıca, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak 13 Haziran ayının tamamının 21. yüzyılda gerçekleştiğini ifade etti.
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Avrupa'da sıcaklık rekorları peş peşe geldi! O ülkede can kayıpları arttı
Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, can kayıplarını artırırken İspanya'da Haziran ayında sıcaklığa bağlı ölümler son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Resmi verilere göre, geçen ay 1029 kişi yaşamını yitirdi. Aynı dönemde ülke genelinde çok sayıda sıcaklık rekoru kaydedildi.
İspanya Sağlık Bakanlığı'nın günlük ölüm izleme sistemi MoMo tarafından açıklanan verilere göre, Haziran ayında sıcaklığa bağlı 1029 ölüm kaydedildi. Böylece sıcaklığa bağlı can kayıpları, kayıtların karşılaştırıldığı 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Geçtiğimiz ay birçok bölgede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı belirtilirken, Haziran ayı ülke tarihinde kaydedilen en sıcak ikinci Haziran olarak kayıtlara geçti.
165 maksimum sıcaklık rekoru kaydedildi
İspanya Meteoroloji Ajansı AEMET, Haziran ayında ortalama sıcaklıkların mevsim normallerinin 3,2 derece üzerinde gerçekleştiğini açıkladı. Kurum, bunun 2025'in ardından ölçülen en sıcak ikinci Haziran ayı olduğunu bildirdi.
AEMET verilerine göre, 1-30 Haziran tarihleri arasında yerel ölçüm istasyonlarında 165 maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Bunların 145'i aylık, 20'si ise tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde 225 en yüksek minimum sıcaklık rekoru da ölçüldü. Bu rekorların 180'i aylık, 45'i ise tüm zamanların en yüksek seviyesi oldu.
Nüfusun büyük bölümü risk altında kaldı
AEMET'in verilerine göre, sıcak hava dalgasının en yoğun hissedildiği 23 Haziran'da yaklaşık 35,7 milyon kişi, başka bir ifadeyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 73'ü sıcaklık kaynaklı sağlık riski altında bulundu. Bu grubun yaklaşık yüzde 38'i ise yüksek risk kategorisinde yer aldı.
AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, ülkede 1975'ten bu yana Haziran ayında 12 sıcak hava dalgası yaşandığını, bunların yarısının son 10 yılda meydana geldiğini söyledi. Del Campo ayrıca, kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak 13 Haziran ayının tamamının 21. yüzyılda gerçekleştiğini ifade etti.
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