Bakan Uraloğlu Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'ndaki son durumu açıkladı
Bakan Uraloğlu Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'ndaki son durumu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini oluşturan Başakşehir-Nakkaş Otoyolu Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir ve Başakşehir başta olmak üzere hızla gelişen yerleşim bölgelerinin ulaşımına katkı sağlanması ve TEM Otoyolu'ndaki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 18:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Başakşehir-Nakkaş Otoyolu kesiminde incelemelerde bulunan Uraloğlu, projenin 24,2 kilometrelik ana gövde ve 20,8 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 45 kilometre uzunluğa sahip olduğunu söyledi. Kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülen projenin, özellikle olası bir deprem durumunda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülebilirliği açısından alternatif güzergâh oluşturacağını ifade etti.
Marmara otoyol ringinde çalışmalar sürüyor
Uraloğlu, Marmara ve Ege bölgelerini kapsayan otoyol yatırımlarıyla toplam 1.255 kilometrelik otoyol ringi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik bölümünün, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminin hizmete alındığını hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, böylece Marmara otoyol ringinin 925 kilometrelik bölümünün trafiğe açıldığını aktararak, Nakkaş-Başakşehir kesimi ile Kınalı-Malkara Otoyolu'ndaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ringin son halkasını oluşturacak Çanakkale-Savaştepe kesiminin ise ilerleyen dönemde hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.
Sazlıdere Köprüsü 8 şeritli olacak
Projenin güzergâhına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, otoyolun Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy'ün kuzeyinden ilerlediğini, Sazlıdere Köprüsü üzerinden Şehir Hastanesi Kavşağı, Olimpiyat Stadı ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacağını belirtti.
Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 gergin eğik askılı köprü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 üstgeçit, 10 altgeçit ve 43 menfez inşa ediliyor. En önemli yapılardan biri olan Sazlıdere Köprüsü'nün 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak hizmet vereceği, 46 metre tabliye genişliğine sahip olacağı bildirildi. Köprünün orta açıklığı 440 metre, toplam uzunluğu ise yaklaşım viyadükleriyle birlikte 1.618 metre olacak.
Fiziki gerçekleşme yüzde 80'i geçti
Uraloğlu, proje kapsamında toprak işlerinin büyük bölümünün tamamlandığını belirterek 16,9 milyon metreküplük kazının 14 milyon metreküpünün, 7,8 milyon metreküplük dolgunun ise yaklaşık 5 milyon metreküpünün gerçekleştirildiğini söyledi.
Sazlıdere Köprüsü'nün batı ve doğu pilonlarının tamamlandığını, üç viyadüğün bitirildiğini aktaran Uraloğlu, Sular Vadisi Viyadüğü'nün güney platformunun tamamlandığını, kuzey platformunda ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Deplase, kamulaştırma ve arkeolojik çalışmaların da planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Uraloğlu, proje genelinde fiziki ilerlemenin yüzde 80'in üzerine ulaştığını açıkladı.
Ulaşım ve ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor
Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir ve Başakşehir'in ulaşımının kolaylaşacağını belirten Uraloğlu, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na erişimin de hızlanacağını söyledi. Ayrıca Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında otoyol bağlantısının kurulacağını ifade etti.
Uraloğlu, projenin devreye alınmasıyla trafikte sağlanacak akıcılık sayesinde yıllık 8,3 milyar lira zaman, 700 milyon lira akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 9 milyar liralık ekonomik katkı öngörüldüğünü bildirdi. Karbon emisyonunda ise yıllık yaklaşık 32 bin ton azalma hedeflendiğini söyledi.
Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde yüzde 90 tamamlandı
Açıklamasında Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'ne de değinen Uraloğlu, bağlantı yollarıyla birlikte 8,2 kilometre uzunluğundaki projede çift tüp tünelin toplam 13 bin 715 metrelik bölümünün 12 bin 400 metresinin tamamlandığını belirtti. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 90 seviyesine ulaştığını aktaran Uraloğlu, tünelin 2026 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.
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Bakan Uraloğlu Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'ndaki son durumu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimini oluşturan Başakşehir-Nakkaş Otoyolu Projesi'nde fiziki gerçekleşmenin yüzde 80'in üzerine çıktığını açıkladı. Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir ve Başakşehir başta olmak üzere hızla gelişen yerleşim bölgelerinin ulaşımına katkı sağlanması ve TEM Otoyolu'ndaki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor.
Başakşehir-Nakkaş Otoyolu kesiminde incelemelerde bulunan Uraloğlu, projenin 24,2 kilometrelik ana gövde ve 20,8 kilometrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 45 kilometre uzunluğa sahip olduğunu söyledi. Kamu-özel işbirliği modeliyle yürütülen projenin, özellikle olası bir deprem durumunda İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın diğer illerle ulaşımının sürdürülebilirliği açısından alternatif güzergâh oluşturacağını ifade etti.
Marmara otoyol ringinde çalışmalar sürüyor
Uraloğlu, Marmara ve Ege bölgelerini kapsayan otoyol yatırımlarıyla toplam 1.255 kilometrelik otoyol ringi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi dışında kalan 398 kilometrelik bölümünün, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de kapsayan 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminin hizmete alındığını hatırlattı.
Bakan Uraloğlu, böylece Marmara otoyol ringinin 925 kilometrelik bölümünün trafiğe açıldığını aktararak, Nakkaş-Başakşehir kesimi ile Kınalı-Malkara Otoyolu'ndaki çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ringin son halkasını oluşturacak Çanakkale-Savaştepe kesiminin ise ilerleyen dönemde hayata geçirilmesinin planlandığını kaydetti.
Sazlıdere Köprüsü 8 şeritli olacak
Projenin güzergâhına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, otoyolun Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki Nakkaş Kavşağı'ndan başlayarak Yeşilbayır, Deliklikaya ve Hadımköy'ün kuzeyinden ilerlediğini, Sazlıdere Köprüsü üzerinden Şehir Hastanesi Kavşağı, Olimpiyat Stadı ve Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi bağlantısını sağlayacağını belirtti.
Proje kapsamında 7 köprülü kavşak, 1 hemzemin kavşak, 1 gergin eğik askılı köprü, 7 viyadük, 9 köprü, 17 üstgeçit, 10 altgeçit ve 43 menfez inşa ediliyor. En önemli yapılardan biri olan Sazlıdere Köprüsü'nün 4 gidiş ve 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak hizmet vereceği, 46 metre tabliye genişliğine sahip olacağı bildirildi. Köprünün orta açıklığı 440 metre, toplam uzunluğu ise yaklaşım viyadükleriyle birlikte 1.618 metre olacak.
Fiziki gerçekleşme yüzde 80'i geçti
Uraloğlu, proje kapsamında toprak işlerinin büyük bölümünün tamamlandığını belirterek 16,9 milyon metreküplük kazının 14 milyon metreküpünün, 7,8 milyon metreküplük dolgunun ise yaklaşık 5 milyon metreküpünün gerçekleştirildiğini söyledi.
Sazlıdere Köprüsü'nün batı ve doğu pilonlarının tamamlandığını, üç viyadüğün bitirildiğini aktaran Uraloğlu, Sular Vadisi Viyadüğü'nün güney platformunun tamamlandığını, kuzey platformunda ise çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Deplase, kamulaştırma ve arkeolojik çalışmaların da planlanan takvim doğrultusunda devam ettiğini belirten Uraloğlu, proje genelinde fiziki ilerlemenin yüzde 80'in üzerine ulaştığını açıkladı.
Ulaşım ve ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor
Projenin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir ve Başakşehir'in ulaşımının kolaylaşacağını belirten Uraloğlu, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı'na erişimin de hızlanacağını söyledi. Ayrıca Hadımköy Sanayi Bölgesi, Deliklikaya Organize Sanayi Bölgesi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesi arasında otoyol bağlantısının kurulacağını ifade etti.
Uraloğlu, projenin devreye alınmasıyla trafikte sağlanacak akıcılık sayesinde yıllık 8,3 milyar lira zaman, 700 milyon lira akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 9 milyar liralık ekonomik katkı öngörüldüğünü bildirdi. Karbon emisyonunda ise yıllık yaklaşık 32 bin ton azalma hedeflendiğini söyledi.
Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde yüzde 90 tamamlandı
Açıklamasında Sarıyer-Kilyos Tüneli Projesi'ne de değinen Uraloğlu, bağlantı yollarıyla birlikte 8,2 kilometre uzunluğundaki projede çift tüp tünelin toplam 13 bin 715 metrelik bölümünün 12 bin 400 metresinin tamamlandığını belirtti. Fiziki gerçekleşmenin yüzde 90 seviyesine ulaştığını aktaran Uraloğlu, tünelin 2026 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini ifade etti.
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