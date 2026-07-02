Murat Ongun köşeye sıkıştı! ''3.7 milyonluk'' soruya cevap veremedi
Murat Ongun köşeye sıkıştı! ''3.7 milyonluk'' soruya cevap veremedi
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a savunmasının ikinci gününde, lüks villanın kirasını kimin ödediği soruldu, 'Böyle bir suçlama yok' diyerek cevap vermedi.
Haber Giriş Tarihi: 02.07.2026 08:39
Haber Güncellenme Tarihi: 02.07.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" duruşmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması tamamlandı.
Çapraz sorgusu yapılan Ongun'a savcı "Beykoz'da sitedeki ev sizin mi yoksa kiralık mı?" sorusunu yöneltti, "Kiralık, keşke benim olsa" diyen Ongun, savcının "Kirayı siz mi ödediniz, belediye mi?" sorusuna ise "Böyle bir suçlama iddianamede olmadığı için bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum" dedi.
Ongun'un Acarkent villalarında oturduğu evin sahibi, 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söylemişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Murat Ongun köşeye sıkıştı! ''3.7 milyonluk'' soruya cevap veremedi
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'a savunmasının ikinci gününde, lüks villanın kirasını kimin ödediği soruldu, 'Böyle bir suçlama yok' diyerek cevap vermedi.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" duruşmasında Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un savunması tamamlandı.
Çapraz sorgusu yapılan Ongun'a savcı "Beykoz'da sitedeki ev sizin mi yoksa kiralık mı?" sorusunu yöneltti, "Kiralık, keşke benim olsa" diyen Ongun, savcının "Kirayı siz mi ödediniz, belediye mi?" sorusuna ise "Böyle bir suçlama iddianamede olmadığı için bu soruya yanıt vermemeyi tercih ediyorum" dedi.
Ongun'un Acarkent villalarında oturduğu evin sahibi, 1 yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 TL'yi peşin aldığını söylemişti.
Çok Okunanlar