Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye vurgusu

Dünyanın gözü, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne çevrildi. Zirve öncesinde uluslararası basında yayımlanan analizlerde Türkiye'nin Avrupa güvenliği, savunma sanayisi ve NATO içindeki stratejik konumu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Değerlendirmelerde, zirvede Türkiye ile ABD arasındaki temasların yakından takip edileceği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 01.07.2026 22:55
Haber Güncellenme Tarihi: 01.07.2026 23:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan ve St. Antony’s College Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Dimitar Bechev imzasını taşıyan analizde, transatlantik ittifakın giderek daha fazla çıkar odaklı bir yapıya dönüştüğü ifade edildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki zirveyi Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki konumunu öne çıkarmak ve savunma alanındaki gündem başlıklarını müttefikleriyle ele almak açısından stratejik bir fırsat olarak değerlendirebileceği aktarıldı. Analizde ayrıca Avrupa başkentlerinin zirvenin istikrarlı ve uzlaşı içinde tamamlanmasını beklediği değerlendirmesine yer verildi.
FAZ savunma sanayisindeki gelişmeleri mercek altına aldı
Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi ise Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda ulaştığı üretim kapasitesi, teknolojik kabiliyet ve maliyet avantajına ilişkin değerlendirmeler yayımladı.
Haberde, Türk savunma şirketlerinin Avrupa'nın savunma planlamasında giderek daha görünür bir konuma geldiği belirtilirken, Türkiye'nin NATO savunma sanayi tedarik zincirindeki ağırlığını artırdığı ifade edildi.
Gazete ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ASELSAN ziyaretini hatırlatarak, Türk savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelerin uluslararası çevrelerde dikkatle takip edildiğini aktardı.
Avrupa'nın savunma üretimi tartışılıyor
FAZ'ın bir diğer analizinde, Avrupa'nın savunma üretim kapasitesi ve tedarik zincirine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Direktörü Nico Lange, Türk şirketlerinin Avrupa'daki büyük savunma projelerinde daha fazla tedarikçi olarak görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Analizlerde, Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki gelişiminin Avrupa'nın artan ihtiyaçları açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin stratejik konumu öne çıktı
Uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması, Karadeniz'deki stratejik konumu, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki yetkileri ve enerji güvenliğindeki rolü öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.
Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin belirli savunma projelerine katılımına temkinli yaklaştığı belirtilirken, Ankara'nın Avrupa güvenlik mimarisinde daha etkin rol üstlenme hedefini sürdürdüğü aktarıldı.
Türkiye-ABD ilişkileri zirvenin önemli gündemlerinden biri
Yabancı basındaki analizlerde, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin dikkat çeken başlıklarından birinin Türkiye ile ABD arasındaki temaslar olacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerin hem NATO'nun gelecek dönem güvenlik gündemi hem de müttefikler arasındaki iş birliği açısından yakından izlenmesi bekleniyor. Zirvede alınacak kararlar ve yapılacak temaslar, ittifakın savunma ve güvenlik politikalarının şekillenmesinde önem taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.
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Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Türkiye vurgusu
Dünyanın gözü, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne çevrildi. Zirve öncesinde uluslararası basında yayımlanan analizlerde Türkiye'nin Avrupa güvenliği, savunma sanayisi ve NATO içindeki stratejik konumu öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Değerlendirmelerde, zirvede Türkiye ile ABD arasındaki temasların yakından takip edileceği belirtildi.
ABD merkezli Foreign Policy dergisinde yayımlanan ve St. Antony’s College Avrupa Çalışmaları Merkezi Direktörü Dimitar Bechev imzasını taşıyan analizde, transatlantik ittifakın giderek daha fazla çıkar odaklı bir yapıya dönüştüğü ifade edildi.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki zirveyi Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki konumunu öne çıkarmak ve savunma alanındaki gündem başlıklarını müttefikleriyle ele almak açısından stratejik bir fırsat olarak değerlendirebileceği aktarıldı. Analizde ayrıca Avrupa başkentlerinin zirvenin istikrarlı ve uzlaşı içinde tamamlanmasını beklediği değerlendirmesine yer verildi.
FAZ savunma sanayisindeki gelişmeleri mercek altına aldı
Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi ise Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda ulaştığı üretim kapasitesi, teknolojik kabiliyet ve maliyet avantajına ilişkin değerlendirmeler yayımladı.
Haberde, Türk savunma şirketlerinin Avrupa'nın savunma planlamasında giderek daha görünür bir konuma geldiği belirtilirken, Türkiye'nin NATO savunma sanayi tedarik zincirindeki ağırlığını artırdığı ifade edildi.
Gazete ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ASELSAN ziyaretini hatırlatarak, Türk savunma sanayisinde kaydedilen gelişmelerin uluslararası çevrelerde dikkatle takip edildiğini aktardı.
Avrupa'nın savunma üretimi tartışılıyor
FAZ'ın bir diğer analizinde, Avrupa'nın savunma üretim kapasitesi ve tedarik zincirine ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Direktörü Nico Lange, Türk şirketlerinin Avrupa'daki büyük savunma projelerinde daha fazla tedarikçi olarak görev alabilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.
Analizlerde, Türkiye'nin yüksek üretim kapasitesi ve savunma teknolojilerindeki gelişiminin Avrupa'nın artan ihtiyaçları açısından dikkat çekici olduğu vurgulandı.
Türkiye'nin stratejik konumu öne çıktı
Uluslararası değerlendirmelerde Türkiye'nin NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olması, Karadeniz'deki stratejik konumu, Montrö Sözleşmesi kapsamındaki yetkileri ve enerji güvenliğindeki rolü öne çıkan unsurlar arasında gösterildi.
Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin belirli savunma projelerine katılımına temkinli yaklaştığı belirtilirken, Ankara'nın Avrupa güvenlik mimarisinde daha etkin rol üstlenme hedefini sürdürdüğü aktarıldı.
Türkiye-ABD ilişkileri zirvenin önemli gündemlerinden biri
Yabancı basındaki analizlerde, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin dikkat çeken başlıklarından birinin Türkiye ile ABD arasındaki temaslar olacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerin hem NATO'nun gelecek dönem güvenlik gündemi hem de müttefikler arasındaki iş birliği açısından yakından izlenmesi bekleniyor. Zirvede alınacak kararlar ve yapılacak temaslar, ittifakın savunma ve güvenlik politikalarının şekillenmesinde önem taşıyan başlıklar arasında yer alıyor.
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