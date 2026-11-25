Galatasaray'a Filistin pankartı şikayeti! Dursun Özbek'ten sert tepki
Galatasaray'a Filistin pankartı şikayeti! Dursun Özbek'ten sert tepki
Galatasaray taraftarlarının Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya şikayet edildiği ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek, söz konusu şikayete tepki göstererek UEFA'ya çağrıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 10:22
Kaynak:
AA
Sarı-Kırmızılı taraftarların Devler Ligi'ndeki iç saha maçlarında Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun G.Saray'ı UEFA'ya şikâyet ettiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Netanyahu'ya sert tepki gösterdi: "Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."
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Galatasaray'a Filistin pankartı şikayeti! Dursun Özbek'ten sert tepki
Galatasaray taraftarlarının Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle sarı-kırmızılı kulübün UEFA'ya şikayet edildiği ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek, söz konusu şikayete tepki göstererek UEFA'ya çağrıda bulundu.
Sarı-Kırmızılı taraftarların Devler Ligi'ndeki iç saha maçlarında Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun G.Saray'ı UEFA'ya şikâyet ettiği ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek, Netanyahu'ya sert tepki gösterdi: "Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur. Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."
Kaynak: AA
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