Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalan Marco Asensio, takımla idmanlara başladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.04.2026 15:04
Haber Güncellenme Tarihi: 23.04.2026 15:04
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idmanda, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından antrenmanı, bireysel uygulamalarla noktaladı.
Sakatlığını atlatan İspanyol futbolcu Marco Asensio, idmanda yer aldı.
Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Fenerbahçe'ye Asensio'dan sevindirici haber
