Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli yıldız Rafael Leao hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Milan, yıldız oyuncun bonsevisi için 60 milyon eurodan aşağı inmeyi düşünmüyor. Leao'nun istediği yıllık ücret ise 14 milyon euro. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:56
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 09:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray ve F.Bahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Rafael Leao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milan'ın 29 Temmuz'daki Avustralya kampına dahil edilen Portekizli yıldız, kendisini isteyen iki ekipten de 14 milyon euro yıllık ücret talep ediyor. G.Saray'ın maaş konusunda 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. F.Bahçe de yıllık ücret konusunda bu rakamlara gelmiş durumda... Ezeli rakiplerin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı Milan ise bonservis konusunda 60 milyon euronun altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor.
Fenerbahçe cephesi taksitlerle 40 milyon euro sundu. Öte yandan DAZN Portugal'ın sosyal medya hesabından, Leao'nun fotoğrafıyla birlikte "Rafa Leao Türkiye'de imza atmaya yakın" ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşıma yorum yapan Portekizli futbolcu ise "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim" ifadesini kullandı. Leao'nun bu yanıtı, transfer iddialarına doğrudan bir açıklama olarak değerlendirilmezken, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor
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Fenerbahçe ve Galatasaray peşinde!
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Portekizli yıldız Rafael Leao hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibi Milan, yıldız oyuncun bonsevisi için 60 milyon eurodan aşağı inmeyi düşünmüyor. Leao'nun istediği yıllık ücret ise 14 milyon euro. İşte detaylar...
Galatasaray ve F.Bahçe'nin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Rafael Leao konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Milan'ın 29 Temmuz'daki Avustralya kampına dahil edilen Portekizli yıldız, kendisini isteyen iki ekipten de 14 milyon euro yıllık ücret talep ediyor. G.Saray'ın maaş konusunda 10 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. F.Bahçe de yıllık ücret konusunda bu rakamlara gelmiş durumda... Ezeli rakiplerin henüz resmi bir girişimde bulunmadığı Milan ise bonservis konusunda 60 milyon euronun altına inmeyi kesinlikle düşünmüyor.
Fenerbahçe cephesi taksitlerle 40 milyon euro sundu. Öte yandan DAZN Portugal'ın sosyal medya hesabından, Leao'nun fotoğrafıyla birlikte "Rafa Leao Türkiye'de imza atmaya yakın" ifadesi kullanıldı. Söz konusu paylaşıma yorum yapan Portekizli futbolcu ise "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim" ifadesini kullandı. Leao'nun bu yanıtı, transfer iddialarına doğrudan bir açıklama olarak değerlendirilmezken, yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor
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