Fenerbahçe-Liverpool maçında muhtemel 11'ler belli oldu
Fenerbahçe-Liverpool maçında muhtemel 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacağı aktarılan mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, eksik oyuncuları ve Avrupa kupalarındaki performansları gündeme geldi. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini hedeflediği karşılaşmanın saat 20.45'te başlaması ve TRT 1'den yayımlanacak.
Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 18:25
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool'u Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın saat 20.45'te başlaması ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.
Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği belirtiliyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yapacağı, dördüncü hakem olarak Willy Delajod'un görev alacağı aktarılıyor.
Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Eric Wattellier'in, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak ise Jeremy Stinat'ın görevlendirildiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe ve Liverpool'un muhtemel 11'leri
Karşılaşma öncesinde yayımlanan muhtemel kadrolarda her iki takımın sahaya çıkabileceği oyuncular sıralandı. Kaynakta yer alan listeler şu şekilde:
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.
Muhtemel 11'lerde bulunan futbolcuların güncel kulüp kayıtları, UEFA oyuncu listeleri ve karşılaşmada görev alma durumları doğrulanmış değil. Kesin kadroların ancak kulüplerin resmî açıklamalarıyla belirlenebileceği değerlendiriliyor.
Fenerbahçe lig aşamasında ilk galibiyetini arıyor
Kaynakta aktarılan puan durumuna göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç karşılaşmasında iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin iki puanla 31. sırada bulunduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı, Aston Villa karşısında ise 6-0 mağlup olduğu ifade ediliyor. Liverpool'un ise Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 yenerek üç maçta dokuz puana ulaştığı aktarılıyor.
İngiliz ekibinin lig aşamasında averajla üçüncü sırada yer aldığı belirtilirken, söz konusu maç sonuçları ve sıralamalar resmî UEFA verileriyle henüz karşılaştırılmadı.
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Fenerbahçe-Liverpool maçında muhtemel 11'ler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool'un karşı karşıya geleceği belirtiliyor. Sarı-lacivertlilerin sahasında oynanacağı aktarılan mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri, eksik oyuncuları ve Avrupa kupalarındaki performansları gündeme geldi. Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki ilk galibiyetini hedeflediği karşılaşmanın saat 20.45'te başlaması ve TRT 1'den yayımlanacak.
Paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool'u Chobani Stadyumu'nda ağırlayacak. Karşılaşmanın saat 20.45'te başlaması ve TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.
Mücadeleyi Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği belirtiliyor. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages'in yapacağı, dördüncü hakem olarak Willy Delajod'un görev alacağı aktarılıyor.
Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Eric Wattellier'in, Yardımcı Video Hakem (AVAR) olarak ise Jeremy Stinat'ın görevlendirildiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe ve Liverpool'un muhtemel 11'leri
Karşılaşma öncesinde yayımlanan muhtemel kadrolarda her iki takımın sahaya çıkabileceği oyuncular sıralandı. Kaynakta yer alan listeler şu şekilde:
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Brown, Kante, Guendouzi, İrfan, Greenwood, Oğuz, Lukaku.
Liverpool: Alisson, Gomez, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Ngumoha, Barcola, Wirtz, Isak.
Muhtemel 11'lerde bulunan futbolcuların güncel kulüp kayıtları, UEFA oyuncu listeleri ve karşılaşmada görev alma durumları doğrulanmış değil. Kesin kadroların ancak kulüplerin resmî açıklamalarıyla belirlenebileceği değerlendiriliyor.
Fenerbahçe lig aşamasında ilk galibiyetini arıyor
Kaynakta aktarılan puan durumuna göre Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk üç karşılaşmasında iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin iki puanla 31. sırada bulunduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Roma ile 1-1, Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı, Aston Villa karşısında ise 6-0 mağlup olduğu ifade ediliyor. Liverpool'un ise Atletico Madrid'i 2-1, LASK'ı 6-3 ve Villarreal'i 4-3 yenerek üç maçta dokuz puana ulaştığı aktarılıyor.
İngiliz ekibinin lig aşamasında averajla üçüncü sırada yer aldığı belirtilirken, söz konusu maç sonuçları ve sıralamalar resmî UEFA verileriyle henüz karşılaştırılmadı.
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