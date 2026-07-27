Fenerbahçe'den TFF'ye 25+ teklifi! Kasımpaşa'dan tam destek
Fenerbahçe'den TFF'ye 25+ teklifi! Kasımpaşa'dan tam destek
Fenerbahçe, TFF'den ‘2004 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular' kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini bekliyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin bu teklifini destekliyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 10:27
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 10:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, gelecek sezon geçerli olacak olan 10+4 yabancı kuralının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yeni bir teklifle gitti. Sarı-Lacivertli yönetim TFF'ye giderek yabancı kuralındaki "2004 ve sonrası doğumlu oyuncular" kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini teklif etti. Kasımpaşa da bu hamleyi destekledi. Bu öneri kabul görürse, yabancı kuralındaki kontenjan 23'ten 25 yaşa çıkacak. Galatasaray '10 artı 4' kuralının değişmesi için bir talepte bulunmuş sonrasında çekimser kalmıştı. Trabzonspor ise kuralın şu an değişmemesi gerektiğini net olarak dile getirdi.
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Fenerbahçe'den TFF'ye 25+ teklifi! Kasımpaşa'dan tam destek
Fenerbahçe, TFF'den ‘2004 ve sonrası doğumlu yabancı oyuncular' kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini bekliyor. Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin bu teklifini destekliyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe, gelecek sezon geçerli olacak olan 10+4 yabancı kuralının değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yeni bir teklifle gitti. Sarı-Lacivertli yönetim TFF'ye giderek yabancı kuralındaki "2004 ve sonrası doğumlu oyuncular" kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini teklif etti. Kasımpaşa da bu hamleyi destekledi. Bu öneri kabul görürse, yabancı kuralındaki kontenjan 23'ten 25 yaşa çıkacak. Galatasaray '10 artı 4' kuralının değişmesi için bir talepte bulunmuş sonrasında çekimser kalmıştı. Trabzonspor ise kuralın şu an değişmemesi gerektiğini net olarak dile getirdi.
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