Fenerbahçe Beko Maccabi karşısında kayıp yaşadı

Fenerbahçe Beko Maccabi maçı sonucu belli oldu. EuroLeague 33. haftada deplasmanda alınan mağlubiyet sonrası takımın son performansı dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 24.03.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 24.03.2026 22:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 33. haftasında deplasmanda karşılaştığı Maccabi Rapyd’e 94-89 mağlup oldu. Güvenlik gerekçesiyle Sırbistan’ın başkenti Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Salonu’nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, son bölümde skor üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko’nun son haftalardaki performans eğilimi yeniden gündeme geldi.
Maçın ilk bölümlerinde iki takım da hücumda yüksek tempo yakalarken, devreye dengeli bir skorla girildi. İkinci yarıda Maccabi Rapyd, dış atış yüzdesini artırarak fark yaratırken Fenerbahçe Beko savunmada istediği direnci gösteremedi.
Son 4 maçta 3. mağlubiyet
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla birlikte EuroLeague’de oynadığı son 4 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı. Takımın sıralamadaki konumu ve play-off potasındaki yeri açısından kalan haftalar önemini koruyor.
Maccabi Rapyd ise sahadan galibiyetle ayrılarak iç saha avantajı olmamasına rağmen kritik bir sonuç elde etti.
Sonraki maç programı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 34. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris’i sahasında konuk edecek. Maccabi Rapyd ise Dubai ekibiyle karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmalar, normal sezon sıralamasının netleşmesinde belirleyici olacak.
